Resultados das votações federais de 30 de novembro de 2025

Os cidadãos suíços decidem se querem introduzir um serviço cívico para todos e se querem tributar as heranças para combater o aquecimento global. Você pode encontrar todos os resultados da votação aqui.

Mostrar mais Democracia suíça Suíços dão um “não” estrondoso ao imposto sobre heranças e ao serviço cívico Este conteúdo foi publicado em A Suíça pronunciou-se de forma inequívoca neste domingo, rejeitando amplamente tanto o imposto sobre grandes heranças quanto a criação de um dever cívico para todos os cidadãos. ler mais Suíços dão um “não” estrondoso ao imposto sobre heranças e ao serviço cívico

Leia nossa reportagem detalhada sobre as propostas aqui:

Mostrar mais Política suíça Suíça vota serviço cívico obrigatório e fim do militarismo Este conteúdo foi publicado em Suíça vota proposta que troca serviço militar por serviço cívico universal, incluindo mulheres. Governo teme custo e falta de soldados. Oposição vai da esquerda à direita. ler mais Suíça vota serviço cívico obrigatório e fim do militarismo

Mostrar mais Política suíça Iniciativa suíça propõe imposto sobre heranças para salvar o clima Este conteúdo foi publicado em Em 30 de novembro, a Suíça votará uma iniciativa que propõe um novo imposto sobre grandes heranças, com o objetivo de financiar ações climáticas. ler mais Iniciativa suíça propõe imposto sobre heranças para salvar o clima

Participe no debate:

A nossa ajuda à votação:

Mostrar mais Suíços do estrangeiro Se inscrever nas listas eleitorais no exterior não é difícil Este conteúdo foi publicado em A Suíça permite que seus cidadãos votem mesmo vivendo no exterior. Condição: eles precisam estar registrados em uma lista eleitoral. ler mais Se inscrever nas listas eleitorais no exterior não é difícil

Mostrar mais Política suíça Uma particularidade do sistema político suíço Este conteúdo foi publicado em Lembrete: vídeo publicado pela primeira vez em 2011. Porém o cenário político mudou e os números já não são mais representativos. Para números mais recentes, vá para a páginaLink externo do projeto Barômetro da Democracia. ler mais Uma particularidade do sistema político suíço

