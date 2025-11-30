Resultados das votações federais de 30 de novembro de 2025
Os cidadãos suíços decidem se querem introduzir um serviço cívico para todos e se querem tributar as heranças para combater o aquecimento global. Você pode encontrar todos os resultados da votação aqui.
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
English
en
November 30, 2025 votes: the results from across Switzerland
Suíços dão um “não” estrondoso ao imposto sobre heranças e ao serviço cívico
Este conteúdo foi publicado em
A Suíça pronunciou-se de forma inequívoca neste domingo, rejeitando amplamente tanto o imposto sobre grandes heranças quanto a criação de um dever cívico para todos os cidadãos.
Leia nossa reportagem detalhada sobre as propostas aqui:
Mostrar mais
Mostrar mais
Política suíça
Suíça vota serviço cívico obrigatório e fim do militarismo
Este conteúdo foi publicado em
Suíça vota proposta que troca serviço militar por serviço cívico universal, incluindo mulheres. Governo teme custo e falta de soldados. Oposição vai da esquerda à direita.
Este conteúdo foi publicado em
Lembrete: vídeo publicado pela primeira vez em 2011. Porém o cenário político mudou e os números já não são mais representativos. Para números mais recentes, vá para a páginaLink externo do projeto Barômetro da Democracia.
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.