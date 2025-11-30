The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters
Política suíça

Resultados das votações federais de 30 de novembro de 2025

Os cidadãos suíços decidem se querem introduzir um serviço cívico para todos e se querem tributar as heranças para combater o aquecimento global. Você pode encontrar todos os resultados da votação aqui.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Conteúdo externo
Mostrar mais

Leia nossa reportagem detalhada sobre as propostas aqui:

Mostrar mais
Instrumentos de trabalho

Mostrar mais

Política suíça

Suíça vota serviço cívico obrigatório e fim do militarismo

Este conteúdo foi publicado em Suíça vota proposta que troca serviço militar por serviço cívico universal, incluindo mulheres. Governo teme custo e falta de soldados. Oposição vai da esquerda à direita.

ler mais Suíça vota serviço cívico obrigatório e fim do militarismo
Mostrar mais

Participe no debate:

Mostrar mais

Debate
Moderador: Balz Rigendinger

Imposto sobre herança: como os ricos devem contribuir?

Em 30 de novembro os eleitores vão às urnas para decidir, em plebiscito, sobre a adoção de um imposto sobre heranças.

Participe da discussão
82 Curtidas
64 Comentários
Visualizar a discussão

A nossa ajuda à votação:

Mostrar mais
Mostrar mais

Mostrar mais

Política suíça

Uma particularidade do sistema político suíço

Este conteúdo foi publicado em Lembrete: vídeo publicado pela primeira vez em 2011. Porém o cenário político mudou e os números já não são mais representativos. Para números mais recentes, vá para a páginaLink externo do projeto Barômetro da Democracia.

ler mais Uma particularidade do sistema político suíço

Mais lidos

Os mais discutidos

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR