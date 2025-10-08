Governo suíço rejeita iniciativa para proibir testes em animais
As experiências com animais não devem ser proibidas na Suíça, segundo o governo suíço, que apresentou sua opinião ao Parlamento sobre a iniciativa “Sim a um futuro sem experiências com animais”. Isso ocorre três anos depois que um texto semelhante foi amplamente rejeitado pelo povo suíço.
A iniciativa apela à proibição total das experiências com animais e à criação e comércio de animais para tais experiências. A proibição entraria em vigor por etapas.
As experiências que envolvam restrições severas e as realizadas nos campos da pesquisa fundamental, do ensino e da formação seriam proibidas assim que a iniciativa fosse aceita. Todas as outras experiências seriam proibidas após sete anos, no máximo.
A iniciativa foi apresentada em novembro de 2024 por uma associação com mais de 127.000 assinaturas. Segundo a comissão, as experiências com animais são ineficazes e eticamente inaceitáveis.
Consequências graves
Em um comunicado à imprensa, o governo federal confirmou sua posição, defendida em várias ocasiões nos últimos anos: uma proibição teria repercussões negativas para a pesquisa e a educação suíças, bem como para a saúde animal e humana, e pediu que o texto fosse rejeitado sem uma contraproposta.
O governo argumenta que os experimentos com animais continuam sendo essenciais para o desenvolvimento de medicamentos e a pesquisa de doenças humanas, particularmente aquelas que ainda não foram suficientemente estudadas ou para as quais ainda não há tratamento eficaz, como vários tipos de câncer.
Outro argumento é que a iniciativa acabaria com um grande número de projetos de pesquisa, sem mencionar o risco de empregos e até mesmo áreas inteiras de pesquisa serem transferidas para o exterior.
Regulamentações rigorosas
De acordo com o comunicado de imprensa, os experimentos com animais já estão sujeitos a requisitos legais rigorosos e só podem ser autorizados se não houver alternativa adequada. O governo prefere, assim, concentrar-se na busca de alternativas, em particular através do Centro de Competência Suíço 3R. Este princípio visa substituir os testes em animais com vista a reduzir o sofrimento animal (refinar) e o número de animais utilizados (reduzir).
Em 2024, 522.636 animais, dos quais 2/3 eram ratos, foram utilizados em experiências, 12% menos do que em 2023. Este é o nível mais baixo desde o início dos registos em 1983. Cerca de 36% dos animais foram utilizados em experiências que não envolveram estresse, 30% em nível de gravidade 1 (estresse leve), 29% em nível de gravidade 2 (estresse médio) e 5% em nível de gravidade 3 (estresse grave).
Desde 1985, o povo suíço já rejeitou quatro iniciativas que visavam proibir a experimentação animal em diferentes graus, a mais recente em 2022 por quase 80%.
O Parlamento deverá agora debater a questão.
