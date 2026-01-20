Políticos discutem sobre saída do governo suíço da plataforma X

O pedido foi feito em uma carta endereçada ao presidente da Confederação Suíça, Guy Parmelin, ao chanceler Viktor Rossi e aos presidentes de ambas as câmaras do Parlamento.

Os social-democratas exigem a retirada total do governo da plataforma. “Hoje é um antro de extremismo de direita, de humilhação, e também se tornou um lugar onde a pedocriminalidade é completamente normal”, disse o presidente do Partido Social-Democrata (PS), Cédric Wermuth, durante entrevista por rádio.

Aqueles que permanecem ativos nesse site de rede social se tornam cúmplices, continuou Wermuth. “Isso não tem mais nada a ver com uma rede social normal. Isso se tornou realmente perigoso para a comunidade.” É por isso que o governo e o Parlamento devem renunciar à plataforma do bilionário Elon Musk. O parlamentar Gerhard Andrey, do Partido Verde (PV), também criticou o uso do X.

Nem todos os partidos políticos concordam. “Pessoalmente, acho que não é papel dos partidos dizer à administração federal por quais meios ela deve se comunicar”, disse Susanne Vincenz-Stauffacher, do Partido Liberal (PL). De acordo com o presidente do Partido do Centro, Philipp Bregy, é errado se retirar da comunicação e, assim, deixar o campo para outros.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

