Suíços vão cada vez menos à igreja

Uma pesquisa revela que cada vez menos pessoas na Suíça têm uma afiliação religiosa e que a proporção das que praticam regularmente uma religião está diminuindo constantemente. Mas a religião ou a espiritualidade continua a desempenhar um papel importante em momentos difíceis.

A participação em eventos e serviços religiosos é muito menor do que há dez anos, informou o Departamento Federal de Estatística (DFE) na segunda-feira. Menos pessoas na Suíça participam de serviços religiosos, acompanham eventos religiosos ou espirituais no rádio, na televisão ou na Internet, ou reservam um tempo para rezar.

Enquanto em 2014 quase um terço da população não havia participado de um evento ou serviço religioso nos doze meses anteriores à pesquisa anual do DFE, em 2024 esse número chegou a quase metade da população. Ao mesmo tempo, livros, revistas ou artigos na Internet que tratam de espiritualidade se tornaram mais populares nos últimos dez anos (13 a 20% afirmam ler esse tipo de material).

O número de pessoas que acreditam em Deus continua a diminuir. Em 2014, 46% das pessoas pesquisadas acreditavam em um único deus, em comparação com 38% em 2024. O declínio é particularmente perceptível entre pessoas com 65 anos ou mais (-14 pontos percentuais), enquanto a proporção de crentes praticamente não mudou entre os menores de 25 anos.

Aumento do número de ateus

Ao mesmo tempo, aumentou a proporção de pessoas que não acreditam em nenhum deus nem em vários deuses, ou que duvidam da existência de um ou vários deuses, incluindo entre os católicos romanos e os cristãos evangélicos reformados (subindo de 20% para 26% e de 23% para 32%, respectivamente).

Entre as razões para abandonar a religião no ano passado, mais de 28% disseram que nunca foram crentes ou perderam a fé; mais de 26% disseram que discordavam das posições adotadas pela sua comunidade religiosa.

Mas a religião ou a espiritualidade continua a desempenhar um papel bastante importante ou mesmo muito importante em momentos difíceis e em caso de doença para a maioria da população (56% e 52%, respectivamente).

Para quase metade dos entrevistados (55% dos maiores de 65 anos), a religião desempenha um papel importante na forma como percebem o seu ambiente e, para 45% dos pais, na educação dos seus filhos.

Mais de um quinto dos entrevistados acredita que a religião ou a espiritualidade tem uma influência bastante importante ou mesmo muito importante nos seus hábitos alimentares. Em todos estes contextos, a religião ou a espiritualidade desempenham geralmente um papel mais importante para as mulheres do que para os homens.

A pesquisa do departamento de estatísticas suíço abrange o período de 2014 a 2024. Ela se baseia em duas pesquisas por amostragem (língua e religião, e cultura e lazer), cada uma envolvendo 10.000 pessoas (além de pesquisas cantonais adicionais). Os indivíduos foram selecionados aleatoriamente a partir do registro de amostragem do DFE.

