Em troca, ele ou ela recebe um salário equivalente a 80% do salário de um ministroLink externo do governo, ou seja, cerca de CHF 360.000 (US$368.000).

As responsabilidades do chanceler também compreendem a comunicação do governo federal, bem como as iniciativas e referendos federais, e as eleições na Câmara dos Deputados.

O chanceler federal dirige a chancelaria federal, que planeja e coordena os negócios do governo. Os chanceleres também participam das reuniões semanais do governo, onde têm um papel consultivo. Como chefe de gabinete do governo, eles podem mediar, coordenar, co-autorar relatórios, fazer propostas e até mesmo apresentar moções. Porém, ele não tem direito a voto.

A maioria dos chanceleres foi recrutada no parlamento e pertencia a um partido do governo. Apenas o Partido Popular Suíço de direita nunca teve um chanceler.

Os chanceleres federais existiam muitos anos antes do primeiro ministro do governo; é a mais antiga instituição suíça ainda existenteLink externo . Já em 1803, a Dieta Federal nomeou um chanceler confederado, que se tornou chanceler federal com a fundação do estado federal em 1848.

O chanceler é eleito pela Assembleia Federal (ambas as câmaras do parlamento). Até agora, apenas duas dos 17 chanceleres foram mulheres. A primeira, Annemarie Huber-Hotz, exerceu o cargo de 2000 a 2007.

Ao contrário da Alemanha ou da Áustria, os chanceleres federais na SuíçaLink externo não são a figura política mais poderosa do país. Embora sejam menos visíveis ao público do que os sete ministros do governoLink externo , eles têm considerável influência política. A extensão dessa influência depende do indivíduo e também dos respectivos membros do governo.

"Existem agora oito membros no governo suíço?" - é a pergunta que os leitores estrangeiros nos fazem todos os anos quando aparece a nova foto do Conselho Federal, o Executivo suíço formado por um colegiado de sete ministros.

A foto anual do Conselho Federal suíço em 2020, com o chanceler Walter Thurnherr no canto esquerdo

