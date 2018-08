No começo do ano, os cantões de Schwyz e Fribourg votaram medidas para aumentar a transparência do financiamento dos partidos políticos. Essas regras locais já existem nos cantões do Ticino, Genebra e Neuchâtel.

O Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa (Greco) criticou a "falta de progresso" da Suíça sobre o assunto. Atualmente, os partidos políticos suíços não são obrigados a declarar a fonte do seu financiamento, seja de indivíduos, corporações ou outros grupos de interesse.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Suíça repreendida por financiamento político opaco 10. Agosto 2018 - 15:30 O Conselho da Europa pediu mais uma vez que a Suíça seja mais transparente com relação ao financiamento dos partidos políticos e das votações. Seu grupo anticorrupção criticou o Estado alpino em suas últimas revisões dos países europeus. O Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa (Greco) criticou a "falta de progresso" da Suíça sobre o assunto. Atualmente, os partidos políticos suíços não são obrigados a declarar a fonte do seu financiamento, seja de indivíduos, corporações ou outros grupos de interesse. "O Greco lamenta que o governo federal esteja mantendo a sua posição de não legislar sobre a transparência do financiamento de campanhas eleitorais e partidárias", disse em um comunicado divulgado na sexta-feira (10). A organização não-governamental Transparência Internacional criticou o sistema suíço por fomentar a corrupção e o abuso de fundos partidários. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) também pressionou por mais transparência. O governo suíço tem até março de 2019 para responder às revelações. O grupo do Conselho da Europa também pediu à Suíça que hospede uma delegação de alto nível de seus membros para discutir o assunto. Mas o Greco encontrou apoio para aumentar a pressão popular por mais transparência na Suíça. Em outubro do ano passado, foi adotada uma iniciativa para forçar uma votação nacional para obrigar os partidos a declarar a fonte de grandes quantias de doações. O governo recomendou a rejeição da iniciativa, mas os eleitores decidirão por si mesmos em 2020 ou 2021. No começo do ano, os cantões de Schwyz e Fribourg votaram medidas para aumentar a transparência do financiamento dos partidos políticos. Essas regras locais já existem nos cantões do Ticino, Genebra e Neuchâtel.