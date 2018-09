O gabinete do Procurador Geral da Suíça (OAG) autorizou várias buscas no país devido a uma suposta operação de lavagem de dinheiro que afetou o ...

O golpe fazia parte de um plano que permitiria que Angola se beneficiasse com US$ 35 bilhões em financiamentos, com uma falsa garantia do banco Credit Suisse, dizem os relatórios. A fraude foi descoberta por meio de uma transferência suspeita de US$ 500 milhões para a conta londrina do Credit Suisse, bloqueada pelas autoridades britânicas.

De acordo com o Ministério das Finanças angolano, dos Santos é suspeito de ter desenvolvido, enquanto administrava o Fundo Soberano de Angola, uma fraude que poderia ter permitido que ele e seus cúmplices desviassem até US$ 1,5 bilhão (CHF 1,4 bilhão).

Bastos foi citado nas revelações do "Paradise Papers" e até recentemente gerido o fundo soberano angolano. O seu patrão, José Filomeno dos Santos, ex-dirigente do fundo soberano angolano e filho do antigo Presidente José Eduardo dos Santos, também foi preso. Santos havia sido demitido do cargo em janeiro passado pelo novo presidente de Angola, João Lourenço.

Segundo as agências de notícias locais, o chefe angolano-suíço do fundo Quantum Global, baseado em Zug, foi detido sob suspeita de desvio de fundos nacionais.

O suíço-angolano Jean-Claude Basto é o pivô do escândalo que envolve o Fundo Soberano de Angola (FSDEA) e sua empresa, a Quan­tum Global, As autoridades angolanas estimam que os arranjos de Bastos lhe permitiram desviar mais de US$ 1,5 bilhões dos cofres públicos.

