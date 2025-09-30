The Swiss voice in the world since 1935
Preços de medicamentos

Suíços já não suportam aumentos no sistema de saúde

Planos de saúde: preços pesam cada vez mais. Keystone-SDA

Levantamento mostra apoio maciço a reformas no sistema de saúde, mas também frustração com os altos custos: 9% dizem que terão dificuldade em pagar os novos preços e 5% sequer sabem como conseguirão arcar com eles.

Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Esta proposta recebeu maioria em todas as faixas etárias, todos os partidos políticos, gêneros e classes de renda. Por outro lado, a ideia de reduzir o número de hospitais como fatores de aumento de custos não agradou à maioria: apenas 36% responderam “sim” ou “sim, provavelmente” a uma pergunta sobre este assunto.

Além disso, 9% dos entrevistados disseram que esperam ter dificuldade em pagar os aumentos dos planos previstos para o próximo ano. Cinco por cento responderam que não sabem como farão isso.

A pesquisa foi realizada pelo instituto de pesquisa Leewas com cerca de 24.500 pessoas entre 25 e 28 de setembro na Suíça alemã, Suíça francesa e Ticino. A margem de erro é de +/- 1,9 pontos percentuais.

Adaptação: Fernando Hirschy

