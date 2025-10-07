OMS alerta: cigarros eletrônicos ameaçam avanço contra o tabagismo

O tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas todos os anos, de acordo com a OMS. Keystone-SDA

Apesar da queda de quase 200 milhões no número de fumantes em 25 anos, a OMS afirma que a epidemia do tabagismo “está longe de acabar”. A ofensiva das empresas de tabaco com novos produtos de nicotina, especialmente entre jovens, pode colocar em risco o progresso global.

Em um relatório publicado em Genebra na segunda-feira, a OMS afirmou que “a epidemia do tabagismo está longe de ter acabado”. Em quase 25 anos, no entanto, o número de fumantes caiu em quase 200 milhões, graças às medidas tomadas por vários países.

Mas as empresas de tabaco partiram para a “ofensiva com novos produtos de nicotina, visando agressivamente os jovens”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. As autoridades “precisam trabalhar mais rápido e com mais força na implementação de políticas comprovadas de controle do tabaco”, acrescentou.

“O mundo não vai atingir a meta de 2025” de uma redução de 30% na prevalência do tabagismo em comparação com 2010, disse um funcionário da OMS à mídia. O declínio nos próximos 15 anos chegará a 27% e, de acordo com as projeções, apenas 15% na Suíça.

Com o tabaco matando mais de 7 milhões de pessoas por ano, mais de 60 países atingirão a meta. A maioria desses países está implementando integralmente a Convenção-Quadro da OMS para o Controle do Tabaco.

Proibições ao uso de cigarros eletrônicos em alguns países

De acordo com o relatório da OMS, os jovens têm nove vezes mais chances de fumar do que os adultos nos países que forneceram os dados. Pelo menos 15 milhões de adolescentes usam cigarros eletrônicos, enquanto cerca de 40 milhões deles fumam. O cigarro eletrônico é usado por 86 milhões de adultos, a maioria deles em países ricos.

Os cigarros eletrônicos estão sendo comercializados como uma forma de reduzir os efeitos nocivos do fumo à saúde e como uma abordagem para evitar o fumo, mas tudo o que fazem é acostumar os jovens à nicotina em uma idade mais precoce, disse um funcionário da OMS. O progresso alcançado pode ser questionado por causa do uso de cigarros eletrônicos.

“Não vimos nenhuma evidência de que isso mude o consumo de tabaco”, disse um dos autores do relatório. Alguns países decidiram proibir os cigarros eletrônicos.

Europa tem maior proporção de fumantes

De modo geral, mais mulheres do que homens deixaram de fumar. Elas até atingiram a meta de 2025 cinco anos antes do previsto. Em 15 anos, o número de mulheres fumantes caiu de 270 milhões para 206 milhões. A prevalência caiu de 11% para pouco mais de 6%.

Os homens, por outro lado, provavelmente não atingirão a meta de 2025 antes de 2031. Eles representam mais de quatro em cada cinco fumantes, ou pouco menos de 1 bilhão de pessoas. A prevalência caiu de mais de 41% para pouco menos de 33%, uma taxa de progresso que a OMS considera “muito lenta”.

Por região, a Europa se tornou a região com a maior proporção de fumantes, com quase um em cada quatro adultos. A África tem a menor proporção, com 9,5%.

A OMS apela a uma repressão às empresas que visam os jovens, a um aumento da tributação do tabaco, à proibição da publicidade (uma questão pela qual a Suíça é regularmente criticada) e à regulamentação dos cigarros eletrónicos. Em países com políticas fortes para espaços públicos livres de fumo, “os jovens crescem sem nunca verem ninguém a fumar em público”, afirmou um dos autores do relatório. Milhões de pessoas precisam de deixar de fumar, acrescentou a OMS.

Adaptação: Fernando Hirschy

