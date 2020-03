Era apenas uma questão de tempo até que o coronavírus, o COVID-19, chegasse à Suíça. Quantos casos já ocorreram? Quais as medidas tomadas pelo governo? A que ponto a pandemia afeta a economia do país. Essas informações são apresentadas neste dossiê.

Na quarta-feira, uma associação de operadores móveisLink externo anunciou que a Vodafone, Deutsche Telekom, Orange e cinco outros fornecedores de telecomunicações tinham concordado em partilhar dados de localização de telemóveis com a Comissão Europeia para acompanhar a propagação do coronavírus.

O uso de tecnologia para monitorar as pessoas em quarentena e rastrear infecções levantou preocupações sobre possíveis violações de privacidade e levantou a perspectiva de aumento da vigilância estatal. O governo chinês tem usado ferramentas tecnológicas como o reconhecimento facial e aplicativos de rastreamento móvelLink externo para monitorar o estado de saúde e movimentos da população no epicentro da epidemia, considerados excessivamente intrusivos por algumas pessoas.

Segundo o acordo, a Swisscom informa as autoridades federais quando 20 telefones celulares são encontrados dentro de uma área de 100 metros quadrados em espaços públicos. As áreas residenciais e as instalações comerciais não são analisadas.

O ministro da Saúde Alain Berset confirmou na quarta-feira que, a pedido do governo, a maior operadora de telefonia móvel do país estava detectando multidões através de telefones celulares. Os dados, que são anonimizados e entregues com um atraso de 24 horas, são entregues ao governo com o objetivo específico de limitar a pandemia do coronavírus na Suíça.

Dados anônimos coletados pela Swisscom e fornecidos ao governo revelaram que a população suíça está se comportando de forma disciplinada, seguindo as diretrizes estabelecidas pelas autoridades federais para conter a disseminação do coronavírus.

