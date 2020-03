No presente caso, isto significa que as chances de sobrevivência na Covid-19 serão consideradas e não a expectativa de vida em geral, uma vez que a epidemia tenha passado.

Por uma questão de princípio, "pacientes com um prognóstico favorável com terapia intensiva mas um prognóstico desfavorável sem cuidados intensivos têm prioridade absoluta". E neste caso, "a avaliação do prognóstico é baseada na probabilidade de sobrevivência a curto prazo após terapia intensiva [...] e não na expectativa de vida a médio ou longo prazo".

Segundo essas diretrizes, "no caso de um desastre, como uma pandemia por exemplo, se os cuidados intensivos não puderem mais ser prestados a todos os pacientes, deve-se assegurar que a triagem seja feita de acordo com princípios éticos" e critérios que sejam "objetivamente justificados e transparentes".

De acordo com a agência de notícias Reuters, a Suíça não tem leitos, respiradores artificiais, nem pessoal de enfermagem suficientes para lidar com o número esperado de pacientes do Covid-19. Mais cedo ou mais tarde, os médicos suíços terão de tomar este tipo de decisões altamente delicadas.

Era apenas uma questão de tempo até que o coronavírus, o COVID-19, chegasse à Suíça. Quantos casos já ocorreram? Quais as medidas tomadas pelo governo? A que ponto a pandemia afeta a economia do país. Essas informações são apresentadas neste dossiê.

Na Itália, os médicos que estão na linha de frente na luta contra o vírus são confrontados com tais questões a cada hora. Existe apenas um respirador artificial para cada quatro pacientes em dificuldade respiratória. Isto significa que alguns pacientes têm de ser retirados do hospital e recebem apenas cuidados paliativos.

