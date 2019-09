Glaciers and the changing landscape in the Alps

As geleiras nos Alpes estão derretendo devido ao aquecimento global. Enquanto as populações esperam que as orações surtam efeito, pesquisadores ...

A Rede Suíça de Pesquisas Glaciológicas (GLAMOS), classifica o Pizol como uma "geleirinha", ou seja, geleiras muito pequenas, que constituem quase 80% do número total de geleiras suíças. Localizada a uma altitude relativamente baixa (entre 2.630 a 2.780 metros acima do nível do mar), sua existência dependia de grandes quantidades de neve acumuladas no inverno.

O glaciar Pizol "perdeu tanto de sua massa que, do ponto de vista científico, já não é mais uma geleira", disse Alessandra Degiacomi, da Associação Suíça para a Proteção do Clima, uma das ONGs responsáveis pela cerimônia de enterro. Segundo Matthias Huss, glaciólogo do Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique, que participou da cerimônia, o glaciar Pizol perdeu até 90% do seu volume desde 2006 e agora tem apenas cerca de quatro campos de futebol. Huss estima que mais de 500 glaciares suíços desapareceram completamente desde 1850, dos quais apenas 50 tinham nome.

Depois de uma "marcha fúnebre" de cerca de duas horas, os participantes, vestidos com roupas de luto, chegaram ao pé da geleira a uma altitude de cerca de 2.700 metros, perto da fronteira com o Liechtenstein e a Áustria. Uma coroa de flores foi colocada, mas ao contrário do funeral do glaciar islandês Okjökull, em 18 de agosto, nenhuma lápide foi deixada no local.

