Fundo para crise do Coronavírus apela à generosidade no Dia Nacional da Solidariedade Christian Raaflaub 16. Abril 2020 - 08:30 A campanha de solidariedade suíça, que reuniu mais de 17 milhões de francos suíços para as camadas mais desfavorecidas da sociedade durante a pandemia do coronavírus, terminará com um Dia Nacional da Solidariedade, em 16 de abril. Com o apoio da Sociedade Suíça de Radiodifusão e Televisão (SRG SSR), que também inclui a SWI swissinfo.ch, a Swiss Solidarity recolhe dinheiro para as pessoas desfavorecidas. A verba arrecadada será distribuída para instituições de caridade e ONGs, como a Cruz Vermelha Suíça, a Caritas e a Pro Senectute, que canalizarão os fundos para os mais necessitados. Estas organizações ajudam famílias em situações financeiras difíceis com vales refeição e donativos de ajuda de emergência até 1.000 francos suíços. A Pro Senectute, que se ocupa dos idosos, já tem utilizado fundos para apoiar a ajuda coordenada de vizinhança no cantão de Zug. O Dia Nacional da Solidariedade é um acontecimento regular na Suíça, mas desta vez não contará com políticos e personalidades proeminentes para atenderem os telefones. No entanto, será criado um centro de atendimento especial para as pessoas que não podem contribuir pela internet. Uma característica particular da atual campanha de donativos, que teve início em 23 de março, é o esforço para angariar fundos das empresas. Um contribuinte notável foi a Associação Suíça de Floristas, Florist.ch, com a sua campanha "Easter Basket", que doou 10% das receitas à Swiss Solidarity. Apesar de terem sido particularmente afetadas pelo isolamento declarado pelo governo, os floristas têm oferecido serviços de entrega ou opções mais seguras para as pessoas apanharem as suas flores. O público foi também encorajado a produzir pequenos vídeos com a etiqueta #SwissSolidarityChallenge. O desafio decorre de 14 a 16 de abril. Os cineastas amadores recebem um papel amassado, desdobram ele e leem a sua contribuição pessoal para a campanha de solidariedade suíça, antes de transmitirem virtualmente. As contribuições para a campanha podem ser feitas através do site https://www.glueckskette.ch/ ou da conta postal 10-15000-6, utilizando a referência "Coronavirus". As pessoas que não podem doar através destes dois canais podem registrar sua doação através do número de telefone 0800 87 07 07.