Unter anderen Organisationen verteilt auch die Caritas die Spenden, die über die Glückskette gesammelt werden. Etwa in Form von Essensgutscheinen für Menschen in finanzieller Not. (Keystone)

Am 16. April ist Spendentag. Mit einem nationalen Solidaritätstag will die Glückskette die bereits laufende Spendensammlung mit einem Höhepunkt abschliessen. Die Gelder kommen jenen zugut, die besonders unter den Auswirkungen der Coronavirus-Krise leiden.



Die Schweiz hat es am Osterwochenende bewiesen: Sie kann solidarisch sein und Rücksicht auf die gegenwärtig verletzlichsten Gruppen der Gesellschaft nehmen. Darüber hinaus hat die Bevölkerung seit dem 23. März bis Mittwochmittag bereits über 17 Millionen Franken an die Glücksketteexterner Link gespendet. Diese sammelt mit der Unterstützung der SRG SSR, zu der auch swissinfo.ch gehört, Geld für besonders betroffene Menschen der Coronavirus Pandemie in der Schweiz.

Speziell bei dieser Sammlung sei, dass verschiedene Firmen Millionenspenden einbezahlt hätten, sagt Priska Spörri, Mediensprecherin der Glückskette. "Ich bin jetzt seit zehn Jahren dabei, und das war in diesem Ausmass noch nie der Fall."

Viele Sammelaktionen

Bereits seien viele Spenden durch zahlreiche Aktionen von Firmen und Privatpersonen hereingekommen, sagt Spörri. Erwähnenswert, unter vielen anderen: Florist.chexterner Link, der Schweizer Floristenverband, der mit seiner Aktion "Osterkorb" jenen hilft, die am meisten unter der Krise in der Schweiz leiden, indem er 10% des Erlöses der Aktion an die Glückskette spendet.

Nun sind gerade auch die Blumengeschäfte stark von den Einschränkungen des Lockdowns betroffen. Man erinnert sich an Bilder und Videos, wo ganze Wagenladungen Blumen und Pflanzen entsorgt und geschreddert werden mussten. Messen, Ausstellungen, Hochzeiten – alles fällt diesen Frühling ins Wasser.

Viele Verbandsmitglieder hätten den Aufruf befolgt und böten nun eine Abholmöglichkeit oder Hauslieferung an, sagt Urs Meier, Geschäftsleiter des Verbands. "Uns ist es wichtig, aus der Situation für möglichst alle das Beste zu machen", sagt er.

Mit diesem Hintergedanken habe man schliesslich auch sehr kurzfristig die Aktion "Osterkorb" aufgegleist. "Mit dem hohen Abgabesatz von 10% des Umsatzes mit Osterkörben zeigten die Floristinnen und Floristinnen, die mitmachten, echte Solidarität mit Corona-Opfern", sagt Meier.

Solidaritätskette

Ein Element der Sammlung ist die so genannte "Chaine de Solidarité"externer Link, ein persönlicher Solidaritätsbeitrag. In einer so genannten Challenge werden Userinnen und User aufgefordert, ein kleines Video zu produzieren und dieses mit dem Hashtag #SwissSolidarityChallengeexterner Link zu kennzeichnen. Die Challenge dauert vom 14. April bis und mit 16. April um 23 Uhr.

Dabei nehmen die Protagonistinnen und Protagonisten ein zerknülltes Papier entgegen, entfalten dieses und lesen ihren persönlichen Beitrag zur Schweizer Solidarität vor. Danach zerknüllen sie das Papier und reichen es virtuell weiter. Pro Video sollen 5 Franken gespendet werden. Die Glückskette arbeitet dabei mit Unternehmen zusammen, die sich verpflichten, bis zu 500’000 Franken zu spenden.



Glückskette: Beispielvideo #SwissSolidarityChallenge Glückskette: Beispielvideo #SwissSolidarityChallenge Glückskette: Beispielvideo #SwissSolidarityChallenge

16.4. ist Spendentag

Nun soll die Spendensammlung am Donnerstag mit einem nationalen Solidaritätstagexterner Link abgeschlossen werden. Speziell ist dieses Mal, dass keine prominenten Personen an den Telefonen sitzen werden, wo die Spenden jener entgegengenommen werden, die nicht online spenden können. Dafür stellt eine Firma extra für die Sammlung ein Call Center zur Verfügung, wie Glückskette-Sprecherin Spörri sagt.

Wie und wo spenden? Gespendet werden kann entweder direkt auf der Website der Glücksketteexterner Link oder auf das Postkonto CP 10-15000-6. Menschen, die nicht über diese beiden Kanäle spenden können, haben wie bisher die Möglichkeit, ihre Spende unter der Telefonnummer 0800 87 07 07 anzumelden.

Infobox Ende

"An diesem Tag möchten wir nochmals die Schweizerische Solidarität hochleben lassen und zeigen, dass wir auch in schwierigen Zeiten (symbolisch) zusammenstehen", heisst es auf der Website.

Wohin gehen die Spenden?

Die Glückskette zahlt das Geld nicht direkt an Betroffene aus, sondern an ihre Partner-Organisationen Caritasexterner Link und Rotes Kreuzexterner Link sowie an regionale Vertretungen von Arbeiterhilfswerkexterner Link und Pro Senectuteexterner Link. "Zudem prüfen wir die Möglichkeit, Organisationen im Bereich der Lebensmittelhilfe zu unterstützen. In einer zweiten Phase ist geplant, mit weiteren Hilfsorganisationen in der Schweiz zusammenzuarbeiten", schreibt die Glückskette auf ihrer Websiteexterner Link.

Die Organisationen helfen damit etwa Familien in schwierigen finanziellen Situationen. So hilft die Caritas laut einem Bericht von SRF Newsexterner Link nicht nur mit Essensgutscheinen, sondern auch mit Soforthilfen von bis zu 1000 Franken.

Und die Organisation Pro Senectute, die sich um Belange älterer Menschen und derer Angehörigen in der Schweiz kümmert, konnte dank den bisherigen Corona-Spenden beispielsweise im Kanton Zug eine koordinierte Nachbarschaftshilfe für ältere Menschen unterstützen.



Abschied vom Alltag in der Schweiz in Bildern Menschen fischen auf dem Brienzersee während der Coronakrise am 12. April 2020. (KEYSTONE/Anthony Anex)

Blumensträusse liegen beim Eingang einer Liegenschaft in Zürich bereit zur Abholung, wo sie Privatpersonen nach Vorbestellung abholen können, am Donnerstag, 9. April 2020. (Keystone/Christian Beutler) Alleine im Saal: Physikprofessor Thomas Ihn hält eine Online-Vorlesung an der ETH in Zürich am Mittwoch, 8. April 2020. (Keystone /Alexandra Wey) Sinnvolles Recycling: Eine Frau näht am Montag, 6. April 2020, in Zug Schutzmasken aus Stoffresten. (Alexandra Wey/Keystone) Liebe in Zeiten der Coronakrise: Ein Paar trifft sich am Sonntag am Grenzzaun, der Konstanz in Deutschland und Kreuzlingen in der Schweiz trennt. Die Sperre musste wegen Missachtung der Abstandvorschriften verstärkt werden. Monica telefoniert am 1. April 2020 im Altersheim Serena in Lugano durch eine Scheibe mit ihrer 88-jährigen Mutter Giuseppina. Wegen des Coronavirus wird ein direkter Kontakt vermieden.

Personen werden beim Coronavirus Drive-In Testzentrum auf dem BEA Expo Gelände in Bern registriert, Donnerstag, 2. April 2020. Die Gärtnerei Meier bei Zürich muss am 31. März die gezüchteten Blumen und Setzlinge entsorgen und kompostieren, die wegen der Coronavirus-Pandemie nicht verkauft werden konnten.

Leichter Schneefall am 30. März 2020 auf einem Spielplatz in der Nordwestschweiz. Hier darf gegenwärtig kein Kind spielen, er ist wegen der Coronavirus gesperrt.

Einkauf mit Schutzmaske, dafür allein auf weiter Flur: Impression von Ende März aus Lausanne. Menschen in Genf nehmen auf ihren Balkonen an der ersten "Balkonparty" teil, die vom Schweizer Radio Couleur 3 während des Schweizer Ausnahmezustands wegen des Coronavirus am Samstag, 28. März 2020, organisiert wurde.

Pfarrer Christoph Sigrist spricht am Freitag, 27. März 2020, aus einem der beiden Türme der Evangelisch-Reformierten Kirche des Zürcher Grossmünsters den Einwohnerinnen und Einwohnern der Grossstadt den Segen.

Eine erweiterte Notfallabteilung, die im Kantonsspital Baselland in der Perioperativen Anaesthesie eingerichtet wurde, am Donnerstag, 26. März 2020. Lebensmittelabgabe bei der Gassenküche der Stiftung Suchthilfe, aufgenommen am Donnerstag, 26. März 2020, in St. Gallen. Da das Lokal geschlossen bleibt, werden Lebensmittel mit Sicherheitsabstand an die Gäste ausgegeben. Das beleuchtete Matterhorn als Zeichen der Hoffnung: Der Lichtkünstler Gerry Hofstetter beleuchtet das Matterhorn von Dienstag, 24. März, bis zum 19. April 2020 täglich zwischen Sonnenuntergang und 23 Uhr – als Zeichen der Hoffnung und Solidarität in der Corona-Krise.

Die Statue von Freddie Mercury in Montreux trägt am 23. März 2020 eine Gesichtsmaske. (Keystone/Jean-Christophe Bott)

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus wurden auch Soldaten der Schweizer Armee aufgeboten. Sie sollen das extrem geforderte Personal in den Schweizer Spitälern unterstützen. 21. März 2020 (Jean-Christophe Bott/Keystone)

Ein Video von Roger Federer, der eine Challenge von Bundesrat Alain Berset auf Instagram angenommen hat: Ein Aufruf an Schweizerinnen und Schweizer, dass sie zuhause bleiben sollen. (Peter Klaunzer / Keystone) Ein geschlossener Spielplatz auf einer Autobahn-Raststätte in Maienfeld, Graubünden. (Gian Ehrenzeller / Keystone)

Ein Poster der stornierten Zermatt Unplugged Musikfestivals. (Keystone / Jean-Christophe Bott) Ein Hausabwart bei der Arbeit im leeren Schulzimmer der Primarschule Tellenmatt in Stans, Nidwalden. (Keystone / Urs Flueeler)

Blick in ein leeres Schulzimmer in der Primarschule Tellenmatt, Stans, in Nidwalden. (Urs Flueeler)

Eine Reisende mit schützt sich mit einer Maske vom Coronavirus am Flughafen Zürich. (Keystone / Ennio Leanza)

Ein geschlossenes Restaurant am Flughafen Zürich. (Keystone / Alexandra Wey)

Menschenleer zeigt sich das Einkaufszentrum Sihlcity nach dem Bundesratsentscheid über den Lockdown, aufgenommen am Dienstag, 17. März 2020 in Zürich. (Ennio Leanza/Keystone)

Schulen und Universitäten schliessen und stellen auf Fernunterricht um. Hier im Bild die kantonalen Handelsschule Tessin. (Keystone/Ti-Press/Alessandro Crinari) Ein Feuerwehrmann mit Schutzanzug, Schutzmaske und Schutzbrille während einer Interventionsübung des zivilen Feuerwehrkorps von Lugano am 6. März. (Keystone)

In einem Tankstellenshop trägt die Kassiererin wegen des Coronavirus Hygienehandschuhe, am 8. März in Huttwil. (Keystone)

Ein Mann mit Atemschutzmaske in der Kirche Sant'Antonio Abate in Lugano. (Keystone)

Ein Blick von der Coronavirus-Isolationsstation des Luzerner Krankenhauses auf die Außenwelt. (Keystone)

Blick auf verlassene Zelte nach dem Karneval im Tessin, der wegen früher Berichte über Coronavirus-Infektionen im Kanton abgesagt worden war. (Keystone)

Der 90. Internationale Automobil-Salon Genf wurde von den Schweizer Behörden abgesagt. (Keystone)

Die Fasnachtsbesucher tauschen ihre Fasnachtsmasken gegen Schutzmasken auf dem Marktplatz in Basel, nachdem die Behörden Versammlungen abgesagt haben. (Keystone)

Magdalena Martullo-Blocher, Nationalrätin der Schweizerischen Volkspartei (SVP), wurde dafür kritisiert, dass sie sich im Nationalrat einem Maskenverbot widersetzt hat. (Keystone)

Ein verlassenes Eishockeystadion während der Vorrunde der Schweizer Meisterschaft der Nationalliga A (NLA) 2019/20 zwischen dem HC Ambri Piotta und dem HC Davos. (Keystone)

Zwei Mitarbeiter richteten am Inselspital in Bern eine Coronavirus-Triage-Station ein. (Keystone)

Les enfants d'une école de Stabio, près de la frontière italienne, ont reçu du matériel d'information sur le virus, le 4 mars 2020. (Keystone)

Bruce Aylward, Leiter der gemeinsamen Mission der WHO und Chinas zu COVID-19, bietet einem Reporter am Ende einer Pressekonferenz in Genf einen Ellenbogen zum Händeschütteln an. (Keystone)

Alain Berset, Bundesrat und Gesundheitsminister, desinfiziert an der Frühjahrssitzung des Parlaments in Bern seine Hände. (Keystone) Einige Gruppen wie diese als Virus verkleidete Gruppe widersetzten sich einem Verbot von Fasnachtsversammlungen in Basel. (Keystone)

Fotogalerie Coronavirus

