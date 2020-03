As lições do confinamento agora quase levantado na China não são boas notícias no que diz respeito à violência doméstica. A quarentena só agravou o problema, como aponta um artigo no jornal Tribune de Genève. "Na imprensa chinesa, os testemunhos de mulheres espancadas, abusadas ou raptadas são abundantes", escreveu o jornal. A Itália, onde o confinamento rigoroso é imposto aos cidadãos, também está assistindo a um aumento da violência dentro de casa. O isolamento pode por vezes revelar o pior de um ser humano...

Em matéria penal, a proteção das vítimas continua sendo a prioridade da polícia. "Em casos de violência, a polícia pode solicitar a expulsão do agressor de casa e denunciar às autoridades competentes um possível perigo para as crianças. Também continua sendo possível ordenar uma proibição de contato e uma ordem de restrição", diz a BFEG.

Consciente do problema, a Confederação criou um grupo de trabalho, liderado pelo Departamento Federal para a Igualdade de Gênero (BFEG). O grupo de trabalho é responsável por reavaliar regularmente a situação e examinar as medidas a serem tomadas no caso de um aumento da violência doméstica. Em um comunicado de imprensa, o órgão aponta que os centros cantonais especializados em assistência às vítimas estão funcionando.

A nível nacional, os números ainda não mostram ainda um aumento significativo da violência doméstica. No entanto, enquanto as chamadas em Biel diminuíram até agora, outras organizações de apoio às vítimas já estão a registrar um aumento nas chamadas. Este é o caso do centro de aconselhamento co-gerido por Pia Alleman em Zurique. "Qualquer um pode ser afetado. No entanto, o perigo é maior para famílias com muitos filhos, que vivem num pequeno apartamento e cujos pais não têm uma situação de emprego estável", disse ela em entrevista ao site de informação Watson.

Para evitar o pior, a chave é atrever-se a pedir ajuda a tempo. Zuffrey apela para que todos assumam a responsabilidade: "Pessoas em risco de comportamento violento também podem procurar ajuda, especialmente com organizações que auxiliam os agressores", diz ela. Em geral, quando o ambiente se torna irrespirável, ela aconselha as pessoas a saírem para praticar esportes ou apanhar um pouco de ar fresco.

Há situações que podem ficar fora de controle por causa do confinamento? Sim, é de se temer. "A quarentena é um desafio para todas as famílias. Isso aumenta a pressão sobre os sistemas familiares e pode exacerbar a disfunção", diz Zuffrey. Além disso, a crise provocada pelo coronavírus coloca algumas famílias numa situação precária, o que aumenta ainda mais o stress e o risco de conflito.

Por enquanto, a associação está conseguindo oferecer os mesmos serviços de sempre, embora tenha tido que tomar medidas para seguir as diretrizes da Confederação. As consultas são feitas por telefone sempre que possível. No abrigo, o número de lugares foi reduzido, a fim de respeitar a distância social necessária. "Contudo, estamos trabalhando com outras instituições, albergues e hotéis para poder responder a todos os pedidos. Nós temos recursos e não vamos fechar, é importante lembrar disso", diz Myriame Zuffrey.

A solidariedade tem mais do que nunca o seu papel a desempenhar durante a quarentena. Vizinhos, amigos ou conhecidos têm o dever de estar atentos a situações problemáticas. "As testemunhas são por vezes a única esperança, uma vez que as vítimas já não são capazes de pedir ajuda. Se ouvirmos uma discussão violenta, temos de chamar a polícia, que pode ir verificar no local", observa a diretora da Solidarité Femmes.

A fim de contactar os serviços de apoio, que obviamente permanecem abertos, as vítimas devem poder escapar ao controlo do cônjuge violento. "Na Suíça, ainda é possível sair para fazer compras, ir ao médico ou dar um passeio. As vítimas devem aproveitar esta liberdade para soar o alarme", aconselha Myriame Zuffrey. O primeiro número a ligar para as pessoas que se sentem em perigo é a polícia (117 na Suíça).

"Estamos numa situação contraditória: as pessoas são aconselhadas a ficar em casa, mas para as vítimas de violência doméstica ficar em casa é mais perigoso do que sair", diz Myriame Zufferey, diretora da organização Solidarité Femmes para a região de Biel. Desde que o governo impôs restrições de movimento à população a fim de superar o coronavírus, o telefone deste serviço de ajuda às mulheres vítimas de violência tem tocado com menos frequência. O que poderia ser interpretado como um bom sinal, infelizmente não é, segundo sua diretora: "Acreditamos que as mulheres confinadas ao seu agressor não encontram mais espaço para pedir ajuda".

O que acontece quando as portas de casa estão duplamente fechadas? Enquanto a esperança pelo fim da pandemia de Covid-19 se tranca no auto-isolamento da população, o isolamento também deixa mais espaço para os cônjuges violentos. As organizações de apoio às vítimas estão preocupadas.

Quarentena isola vítimas com seus agressores cotidianos Katy Romy 27. Março 2020 - 14:56 O que acontece quando as portas de casa estão duplamente fechadas? Enquanto a esperança pelo fim da pandemia de Covid-19 se tranca no auto-isolamento da população, o isolamento também deixa mais espaço para os cônjuges violentos. As organizações de apoio às vítimas estão preocupadas. Fique em casa! A medida mais importante para combater a pandemia de Covid-19 está sendo disseminada em toda parte, na Suíça como em muitos outros países. Quase três bilhões de pessoas em todo o mundo estão confinadas para se protegerem a si próprias e aos outros. Uma injunção que pressupõe que a casa é um lugar seguro e acolhedor, esquecendo que a violência invade a privacidade de muitas pessoas, especialmente mulheres, transformando o confinamento em um pesadelo. Veja aqui quem você pode contactar na Suíça: - Polícia: 117 - Aconselhamento gratuito, confidencial e anônimo em toda a Suíça: www.aide-aux-victimes.ch - Endereços de casas de acolhimento: https://www.aide-aux-victimes.ch/fr/ou-puis-je-trouver-de-laide/ https://frauenhaus-schweiz.ch/fr/page-daccueil https://www.violencequefaire.ch - Para os(as) agressores(as) Aconselhamento e programas:​​​​​​​ www.apscv.ch