Como suíços e suíças emigraram aos EUA

Anterior Próxima Em alguns lugares nos Estados Unidos, as tradições suíças ainda têm um impacto hoje, por exemplo, na "Fasnacht" na vila de Helvetia, na Virgínia Ocidental, em 10 de fevereiro de 2024. Adam Chandler / Flickr Diebold von Erlach chegou à Flórida em 22 de junho de 1564 e foi provavelmente o primeiro suíço a colocar os pés no que mais tarde se tornaria os EUA. CC BY-SA 4.0 Em 1845, imigrantes suíços fundaram a cidade de New Glarus (Nova Glarus), em Wisconsin. Duas igrejas podem ser vistas ao fundo, a igreja mais alta é a Igreja Reformada Suíça. Foto de 1874. Andreas Larsen Dahl / Getty Images O contrato de viagem da família Zogg de 1874, o que não era nada incomum na Suíça no século 19. Schweizerisches Nationalmuseum O jornal semanal “Der Grütlianer” foi fundado em Nova York em 1868. Mais tarde, o jornal de imigrantes passou a se chamar "Schweizer Amerikanische Zeitung". immigrantnewspapers.org A família Jacob Gasser em frente à casa da fazenda Tower Rock Farm, em Honey Creek, 1898 Wisconsin Historical Society Na segunda metade do século 19, os EUA se tornaram o destino de emigração mais importante para os suíços. A fome, os desastres naturais, a pobreza e a crescente industrialização forçaram muitas pessoas a emigrar. Alamy Stock Photo A revista do aniversário da Confederação Suíça da América do Norte, publicada em Nova Jersey em 1916, onde dois mitos fundadores são simbolicamente justapostos. O Juramento de Rütli é emoldurado pela Estátua da Liberdade em Nova York e pela Capela de Tell no Lago de Lucerna. Schweizerische Nationalbibliothek Um funcionário de uma queijaria em New Glarus carimba o queijo com um selo de Wisconsin, 1922. Public domain, via Wikimedia Commons Além do artesanato, as tradições suíças, como o canto de yodelling, também foram importadas. Algumas dessas tradições ainda são praticadas nos Estados Unidos atualmente, 1922. Keystone Cenário 1

Série Repúblicas "irmãs" Estados Unidos e Suíça , Episódio 3: A emigração para os EUA faz parte de muitas histórias de família, tanto na Suíça como nos EUA. Uma retrospectiva em fotos das vidas que se concretizaram do outro lado do Atlântico.

A família Tschudi tornou-se a família Tshudy. Os Gnägi foram para Kornegay nos EUA. Já os Künzlis se tornaram Kinsaws ou Kinseys. De acordo com estimativas, cerca de 460 mil suíços emigraram para os EUA entre os anos 1700 e 2000.

O primeiro suíço a viajar para o que mais tarde se tornaria os Estados Unidos não sobreviveu por muito tempo: Diebold von Erlach participou de uma expedição colonial francesa para o que hoje é a Flórida em 1564. Lá participou de conflitos entre tribos indígenas rivais. Em 1565 morreu em circunstâncias inexplicáveis em um conflito entre colonizadores espanhóis e franceses.

Os primeiros suíço-americanos, como von Erlach, eram frequentemente pagos por franceses ou britânicos. Eram soldados, colonos ou trabalhadores. Mas muitas pessoas perseguidas religiosamente, como os anabatistas, também se estabeleceram nas colônias. Alguns “suíços” seguiram as falsas promessas das empresas de emigração e, então, viveram na pobreza.

No entanto, alguns deles fizeram história. O proprietário de plantações e de escravos Johannes Tobler, por exemplo, obteve sucesso a partir de 1752 com o primeiro calendário dos últimos estados do sul: o “South Carolina Almanack”.

O armeiro Martin Meili (grafia: Mylin) é considerado o inventor do “Rifle da Pensilvânia”, que se tornou importante na Guerra da Independência.

Albert Gallatin: um suíço-americano como secretário do Tesouro dos EUA

O mais influente foi provavelmente Albert Gallatin. Esse migrante suíço se mudou para os EUA depois de estudar em Genebra. Em 1785 recebeu a cidadania americana, entrou para a política, onde também foi um ferrenho opositor da escravidão. E depois se tornou Secretário do Tesouro de 1801 a 1814.

No entanto, após as guerras revolucionárias, os suíços nem sempre eram reconhecidos como tal. Eram erroneamente vistos como alemães ou franceses por causa de seu idioma. No entanto, de acordo com o censo de 1790, cerca de 3% dos chefes de família nos EUA eram suíços.

Já em 1710, emigrantes suíços fundaram a cidade de New Bern (Nova Berna), na Carolina do Norte, onde mais tarde a Pepsi Cola seria inventada.

No século 19, um número desproporcional de suíços se estabeleceu no centro do país, onde fundaram comunidades como New Glarus, Tell City e Vevay. Mais tarde, criaram outrasnos estados da Califórnia, Oregon e Washington, no Pacífico. Porém a proporção de suíços que se estabeleceram no sul dos Estados Unidos permaneceu baixa.

“Deportação” de cidadãos impopulares

A emigração no século 19 foi motivada pela pobreza. De acordo com o Dicionário Histórico da Suíça, em meados do século 19, as autoridades norte-americanas “reclamavam frequentemente da prática suíça de ‘deportar’ pessoas impopulares”. Essa crítica deu lugar a elogios oficiais no final do século. Os imigrantes da Suíça não eram exclusivamente pobres.

Os suíços fundaram associações e jornais que desenvolveram uma longa tradição: O American Swiss Newspaper foi publicado, inicialmente como Der Grütlianer, de 1868 a 1999.

Até a Grande Depressão, muitos suíços emigraram para os EUA ano após ano. Desde a II Guerra Mundial, a natureza da emigração mudou: agora, muitas vezes, ela é apenas temporária.

Cinco estágios da morte

Entre os que ficaram nos EUA está a mais famosa suíça: a psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, que faleceu no Arizona em 2004. Ela deixou sua cidade natal, Zurique, em 1958. Kübler-Ross desenvolveu o famoso modelo dos cinco estágios da morte.

A comunidade suíça nos Estados Unidos ainda é a maior fora da Europa: 83.667 suíços viviam nos EUA em 2023. A maioria tem um passaporte americano.

