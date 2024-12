Hornussen: o esporte nacional suíço que ninguém entende

Uma equipe defensora no Torneio Intercantonal de Hornussen de 1998. Keystone

Série Swiss oditties , Episódio 4: Imagine uma esfera de plástico voando em até 300km/hora na sua direção. Se essa imagem não te atrai, provavelmente você pode deixar de lado o esporte suíço Hornussen. Mas se ficou curioso e quer participar de uma tradição de 400 anos, ponha seu capacete e experimente essa diversão conhecida como o “golfe dos fazendeiros”.

6 minutos

Hornussen é um dos três esportes nacionais suíços – os outros são Schwingen (luta livre) e Steinstossen (lançamento de pedras) – que sempre gera reações de espanto quando as pessoas o veem pela primeira vez. “Parece uma coisa de desenho animado”; “este jogo parece incrível! Por que isso não é um esporte olímpico?”’; “Mais emocionante que curling” foram alguns dos muitos comentários registrados em um vídeo sobre o Hornussen que fizemos alguns anos atrás:

Conteúdo externo

Embora frequentemente Hornussen seja comparado com golfe, a única semelhança real é que um jogador usa um taco para lançar um objeto arredondado o mais longe possível. Como explica o Dicionário Histórico SuíçoLink externo, várias versões de jogos com tacos eram populares na Suíça central, especialmente em Emmental e arredores, no início do século XVII. Os oponentes tinham que interromper o caminho dos objetos lançados pelos tacos – geralmente ossos ou raízes – com algum tipo de escudo, que eles seguravam ou jogavam no ar.

“O fato de golpes que atingem o corpo e a cabeça valerem originalmente muitos pontos mostra uma conexão com jogos de guerra mais antigos, nos quais o tabuleiro tinha uma função de escudo”, diz o dicionário histórico.



Os torcedores do Torneio Nacional de Hornussen de 1936 ficam mais perto da ação do que eu ficaria. Keystone

Nas origens, o jogo era principalmente uma diversão para jovens fazendeiros, que se reuniam no final do verão e do outono para jogar contra fazendeiros de outras aldeias. As partidas aparentemente serviam para os jogadores usarem suas forças uns contra os outros e lidarem com as disputas entre as aldeias. “Apesar das tentativas lúdicas de arbitragem, os jogos de Hornussen eram frequentemente seguidos por brigas selvagens”, Link externode acordo com o Switzerland TourismLink externo.

Hoje em dia, os desentendimentos agrícolas são resolvidos por outros meios, mas Hornussen continua popular nos cantões de língua alemã, especialmente em Berna, onde a necessidade de grandes campos o limita às áreas rurais.

Todos os atletas de ponta sabem da importância de se manterem hidratados. Aqui no Torneio Nacional de Hornussen de 1952. Keystone

Nouss tático

Mas como funciona exatamente o Hornussen? Resumidamente, o jogo envolve duas equipes de 16 a 20 jogadores que se revezam para bater, defender, bater, defender. Para bater, o jogador da vez usa um taco de três metros em forma de chicote com um bloco de madeira na ponta para lançar um disco de plástico (o Hornuss ou Nouss) o mais longe possível em um campo demarcado. Conforme o disco assobia pelo ar, ele soa um pouco como uma vespa, que em alemão suíço é chamada de… Hornuss.

Stefan Studer, que ganhou o prêmio individual no Torneio Nacional de Hornussen de 2024, mostra como se faz. Keystone / Peter Klaunzer

Quanto mais longe o Nouss vai, mais pontos o lado rebatedor ganha – mas apenas se o Nouss cair no chão diretamente. Na defesa, o time adversário tenta localizar o disco e interceptá-lo usando tábuas de madeira. O time com mais interceptações vence. Hornussen, portanto, favorece o trabalho em equipe defensivo em vez da habilidade individual, refletindo a característica suíça de não se destacar individualmente.

“Espírito de equipe, apoio mútuo e coragem são os pré-requisitos para se defender da vespa que se aproxima”, diz a Federal Hornussen Association, fundada em 1902. A defesa bem-sucedida “exige que os defensores na frente do campo reajam rapidamente a objetos voando baixo, enquanto boa visão, bom julgamento da trajetória e capacidade de corrida são necessários na parte de trás do campo”.

De olho no prêmio em 1988. Keystone

Pesando 78g (uma bola de golfe pesa 46g), com diâmetro de 6cm e voando em até 300km/h, um Nouss pode causar danos sérios. Em 2016, um estudo do hospital universitário de Berna (Inselspital) apontou que, embora ferimentos de Hornussen sejam raros — o pronto-socorro do hospital lida com cerca de dois casos por ano — quando acontecem, são graves: “geralmente mandíbulas, maçãs do rosto, narizes ou outras partes do rosto quebradas”. Lacerações e ferimentos graves nos olhos também são característicos do Hornussen, apontou a pesquisa.

Nenhum dos jogadores envolvidos nos acidentes usava capacete, o estudo apontou. O Inselspital declara que a proteção obrigatória da cabeça e do rosto poderia ajudar muito a prevenir ferimentos. Embora os jogadores mais jovens tenham que usar capacetes – e alguns mais velhos sigam usando – no ano passado um árbitro de 68 anos Link externofoi atingido por um NoussLink externo e morreu devido aos ferimentos.

Uma participante, com capacete, no Torneio Nacional de Hornussen de 2002. As equipes são compostas por todas as idades e gêneros. Keystone

‘Mulheres e homens, jovens e velhos’

A boa notícia desse esporte é que, diferentemente de Schwingen ou Steinstossen, você não precisa ser gigante como uma montanha para ter uma chance nas partidas. “Força, tamanho, agilidade e treinamento intensivo são fatores importantes para alcançar grandes distâncias”, diz a Federal Hornussen Association.

Hornussen tem similaridades com Link externotorneios de golfe “long drive”Link externo, onde os melhores jogadores raramente são aqueles com enorme massa muscular.

Mas, então, o que você pode fazer para experimentar o jogo? “Qualquer um que esteja interessado deve simplesmente ir até o Link externocampo Hornussen mais próximoLink externo e tentar”, disse a Associação Federal Hornussen à SWI swissinfo.ch. “Uma aula de treinamento para iniciantes geralmente é gratuita.”

Atualmente, existem 156 clubes do esporte espalhados pela Suíça (a maioria no cantão de Berna) e cerca de 6.000 jogadores registrados, sendo 10% mulheres. “Jovens e velhos, mulheres e homens, todos jogam no mesmo time”, explicou a associação. Somente na liga principal, a NLA, há times exclusivamente masculinos.

Não julgue um livro pela capa, mas esse cara provavelmente é suíço. Keystone / Peter Klaunzer

O Festival Nacional de Hornussen acontece a cada três anos e, com o próximo previsto para ser realizado em Emmental, em agosto de 2027, você tem bastante tempo para entrar em forma.

Veja alguns destaques do último Torneio Nacional de Hornussen de 2024:

Conteúdo externo

Edição: Samuel Jaberg/fh

(Adaptação: Clarissa Levy)

