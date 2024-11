Hornussen, lo sport nazionale svizzero ad alta precisione

Una squadra in difesa al Festival intercantonale di Hornussen del 1998. KEYSTONE

Serie La Svizzera insolita , Episodio 12: Se pensate che un disco di plastica che vi viene sparato contro a 300 km/h non sia una prospettiva allettante, forse dovrete rinunciare allo sport svizzero dell'Hornussen. Ma se volete partecipare a una tradizione vecchia di 400 anni, nota anche come “golf dei contadini”, allacciate il casco e provate!

L’Hornussen è in realtà uno dei tre sport nazionali svizzeri – gli altri sono lo Schwingen (lotta) e lo Steinstossen (lancio di pietre) – e genera immancabilmente reazioni stupite da parte di chi lo vede per la prima volta. “Sembra uscito da un cartone animato”, ”Questo gioco è fantastico! Perché non è uno sport olimpico?”, “Più eccitante del curling” sono stati alcuni dei tanti commenti a un video sull’Hornussen che abbiamo realizzato qualche anno fa.

Anche se spesso si fanno paragoni tra l’Hornussen e il golf, l’unica vera somiglianza è che il giocatore colpisce un oggetto fermo il più lontano possibile. Come spiega il Dizionario storico della SvizzeraCollegamento esterno, all’inizio del XVII secolo, nella Svizzera centrale, in particolare nella zona dell’Emmental, erano diffuse varie versioni di questo gioco. Gli avversari dovevano fermare gli oggetti colpiti – spesso ossa o radici – con una sorta di pala, che tenevano in mano o lanciavano in aria.

“Dal fatto che in origine i colpi assestati al corpo e alla testa venivano valutati separatamente si deduce il legame con giochi di guerra più antichi, in cui la pala aveva funzione di scudo”, si legge.

I fan del 1936 National Hornussen Festival si avvicinano all’azione più di quanto farei io. KEYSTONE

Inizialmente era soprattutto un gioco per giovani contadini, che si riunivano alla fine dell’estate e dell’autunno per giocare sui campi coltivati contro contadini di altri villaggi. Sembra che questi eventi consentissero ai giocatori di misurarsi l’uno con l’altro e di regolare le dispute tra i villaggi. “Nonostante i tentativi di arbitrato, le partite di Hornussen erano spesso seguite da risse selvagge”, scrive Svizzera TurismoCollegamento esterno.

Oggi le dispute agricole vengono risolte con altri mezzi, ma l’Hornussen rimane popolare nei cantoni di lingua tedesca, soprattutto a Berna (la necessità di grandi campi lo limita alle aree rurali).

Tutti gli atleti di alto livello conoscono l’importanza di mantenersi idratati. Qui al Festival Nazionale Hornussen del 1952. KEYSTONE

Nouss tattico

Ma cosa è quindi l’Hornussen? In poche parole, due squadre di 16-20 giocatori si alternano nel colpire e difendere. Per colpire è necessario che ogni membro della squadra utilizzi un’asta simile a una frusta di tre metri con un blocco di legno all’estremità per lanciare un disco di plastica (l’Hornuss o Nouss) appoggiato su una rampa rialzata il più lontano possibile in un campo delimitato. Quando il disco volando fischia nell’aria, ha il suono del ronzio di un calabrone, che in tedesco è un… Hornuss.

Stefan Studer, che ha vinto il premio individuale al Festival nazionale di Hornussen nel 2024, mostra come si fa. Keystone / Peter Klaunzer

Più il Nouss supera la linea dei 100 metri (300 metri sono certamente possibili), più punti ottiene la squadra che lo ha battuto, ma solo se il Nouss colpisce direttamente il terreno. La squadra in difesa cercherà di individuare il disco e di intercettarlo con le pale di legno. Vince la squadra con il minor numero di punti di penalità (in altre parole, quella con il maggior numero di intercettazioni). Nel gioco, quindi, viene privilegiato il lavoro di squadra in difesa rispetto all’abilità individuale, rispecchiando la caratteristica svizzera di non distinguersi.

“Lo spirito di squadra, il sostegno reciproco e il coraggio sono i presupposti per riuscire a deviare in sicurezza il ‘calabrone’ in avvicinamento”, afferma l’Associazione Federale di Hornussen, fondata nel 1902. Una difesa efficace “richiede che i difensori nella parte anteriore del campo reagiscano rapidamente agli oggetti che volano bassi, mentre una buona vista, una buona valutazione della traiettoria e una capacità di sprint sono necessarie nella parte posteriore del campo”.

Occhi puntati sul premio nel 1988. KEYSTONE

Con un peso di 78 g (una pallina da golf ne pesa 46), un diametro di 6 cm e una velocità di punta che tocca i 300 km/h, un Nouss può causare gravi danni. Nel 2016 uno studio dell’Inselspital di Berna ha affermato che, sebbene le lesioni legate all’Hornussen siano rare – il pronto soccorso dell’ospedale ha dichiarato di trattare circa due casi all’anno – quando si verificano, sono gravi: “Di solito mascelle, zigomi, nasi o altre parti del viso rotti”. Senza dimenticare le lacerazioni e le gravi lesioni agli occhi.

Nessuno dei giocatori coinvolti negli incidenti indossava il casco, ha sottolineato lo studio. L’Inselspital ha affermato che l’obbligo di protezione della testa e del viso potrebbe contribuire a prevenire tali lesioniCollegamento esterno. Anche se i giocatori più giovani devono indossare il casco – e alcuni più anziani scelgono di farlo – l’anno scorso un arbitro di 68 anni è stato colpito da un Nouss ed è morto per le ferite riportateCollegamento esterno.

Una concorrente, con il casco, al Festival nazionale di Hornussen nel 2002. Le squadre comprendono tutte le età e i generi. KEYSTONE

“Donne e uomini, giovani e anziani”

Questa è la cattiva notizia. La buona notizia è che, a differenza dello Schwingen o dello Steinstossen, non è necessario avere un fisico massiccio per avere una chance. “La forza, la stazza, l’agilità e l’allenamento intensivo sono fattori importanti per raggiungere grandi distanze”, afferma l’Associazione Federale Hornussen.

Da questo punto di vista l’Hornussen ha delle analogie con i tornei di golf “long drive”Collegamento esterno, dove anche i migliori giocatori sono raramente massicci. In effetti, se si immagina una folla di persone in un torneo di long drive che cerca di prendere la palla, ci si avvicina all’Hornussen.

Cosa fare, dunque, se si vuole giocare? “Chiunque sia interessato può recarsi al campo di Hornussen più vicinoCollegamento esterno e provare”, ha dichiarato l’Associazione Federale di Hornussen a SWI swissinfo.ch. “Una sessione di allenamento per i principianti è solitamente gratuita”.

Attualmente ci sono 156 club di Hornussen sparsi per la Svizzera (soprattutto nel cantone di Berna) e circa 6’000 giocatrici e giocatori iscritti. Un decimo è rappresentato da donne. “Donne e uomini, giovani e anziani, giocano tutti nella stessa squadra”, spiega l’associazione. Solo nella massima serie, la NLA, ci sono squadre esclusivamente maschili.

Non si giudica un libro dalla copertina, ma questo tizio è probabilmente svizzero. Keystone / Peter Klaunzer

Il Festival Nazionale di Hornussen si svolge ogni tre anni e, visto che il prossimo si terrà nell’Emmental nell’agosto del 2027, avete tutto il tempo per prepararvi.

Ecco alcuni momenti chiave del recente Festival nazionale di Hornussen 2024:



