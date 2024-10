O detector de metais que encontrou uma base militar da Roma antiga na Suíça

No final do primeiro século a.C., uma batalha entre tropas romanas e combatentes locais ocorreu no desfiladeiro de Crap Ses, no cantão de Graubünden. Como parte do projeto de pesquisa “CVMBAT” (termo romanche para batalha), Romano Agola participou da pesquisa com o Link externoSwiss Prospecting Working GroupLink externo.

De acordo com as pesquisas, uma unidade militar romana partiu para o sul de Chiavenna, na região norte italiana da Lombardia, passando pelo Passo Settimo em direção à Suíça, até chegar na região do desfiladeiro de Crap Ses. “Durante a atividade de prospecção, perguntei a mim mesmo se havia vestígios do avanço romano na área”, diz Agola. “Então, consultei os modelos de terreno dos mapas LiDAR em busca de estruturas estranhas. E foi assim que descobri o acampamento romano, fortificado por três valas e uma muralha.” A descoberta é extraordinária porque nos permite traçar com precisão como ocorreu o avanço das tropas romanas nos Alpes há mais de 2.000 anos.