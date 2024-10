OSE cancela congresso on-line para jovens suíços

Jovens suíços do estrangeiro durante o seu encontro em julho de 2024 em Brunnen, no centro do país. Keystone / Urs Flueeler

A Organização dos Suíços no Estrangeiro (OSELink externo) decidiu não realizar mais o congresso on-line para jovens da comunidade devido ao baixo número de participantes. O futuro dos acampamentos também é incerto, mas a entidade já planeja novos eventos para que a chamada "5ª Suíça" mantenha laços com seu país de origem.

A Suíça, com suas paisagens naturais deslumbrantes e excelente sistema de transporte público, deixou uma impressão positiva entre os participantes do 4º Congresso de Jovens Suíços no EstrangeiroLink externo, realizado on-line em setembro. No entanto, a adesão foi mínima.

“Queríamos tentar mais uma vez este ano para verificar se o formato seria viável”, explica Ariane Rustichelli, diretora da OSE. No entanto, ficou claro que o congresso on-line, iniciado em 2021, não atende mais às expectativas. “É um evento muito longo, e o interesse diminuiu”, acrescenta.

A baixa participação pode ser atribuída aos diferentes fusos horários. Mesmo a gravação do evento atrai poucos espectadores, e poucos assistem até o final. “Os números não justificam o esforço”, admite Rustichelli, ressaltando que a dedicação exigida é desproporcional ao retorno em termos de engajamento.

Explorando novos formatos

A OSE agora avalia novos formatos para alcançar melhor os jovens suíços no exterior. O interesse na conexão com a Suíça, afinal, permanece forte. “Serviços como palestras on-lineLink externo sobre serviço militar, retorno ao país de origem ou oportunidades de estudo e trabalho na Suíça são bastante procurados”, destaca a diretora.

Os tradicionais acampamentos da OSE também continuam atraindo grande interesse, mas podem passar por alterações, já que a operação é deficitária. “Estamos perdendo dinheiro”, afirma Rustichelli. Os preços cobrados são competitivos, mas não cobrem todos os custos. “Além disso, a responsabilidade é grande, e os requisitos legais e as expectativas da sociedade mudaram nos últimos anos.”

“Queremos entender melhor as necessidades dos jovens e quais formatos on-line podemos usar para alcançá-los. Podcasts, por exemplo, são uma possibilidade”, sugere Rustichelli. Os webinars da plataforma EasyvoteLink externo, que fornecem informações sobre plebiscitos e referendos na Suíça, ocorrerão em 2024 e 2025. Após esses eventos, a OSE revisará o programa.

Basicamente, a OSE enfrenta um desafio comum a muitas organizações e associações suíças: os jovens estão menos dispostos a se engajar, especialmente em longo prazo. “Muitos não entendem o papel da OSE. Não sabem que, como suíços no exterior, têm direitos que nossa organização luta para proteger”, lamenta Rustichelli, que está na organização há 17 anos e observa que encontrar pessoas interessadas se tornou mais difícil ao longo do tempo.

Mudanças no congresso e encontro anual

O anúncio, feito em julho, de que o tradicional Congresso dos Suíços no Estrangeiro será realizado apenas a cada quatro anos gerou discussões. Um participante, inclusive, questionou se ainda seria possível obter desconto em sua passagem de trem durante o evento.

“Ainda teremos uma reunião anual, mas em um formato mais enxuto”, esclarece Rustichelli. A reunião será o foco principal, acompanhada de eventos paralelos para promover as relações na comunidade e intercâmbio. “Sempre haverá algo acontecendo na terceira semana de agosto.”

Após a tentativa única de realizar o congresso de 2024 em julho, o evento retornará à data habitual nos anos seguintes. “O evento é aberto a todos que vivem na Suíça ou que desejam se conectar ao país e se interessam por temas políticos”, reforça Rustichelli.

Há dois anos, a OSE realizou uma revisão completa dos congressos já realizados para entender como suas iniciativas evoluíram ao longo do tempo. “Nos anos 1930, a OSE enviava curtas-metragens para serem exibidos por organizações em programas de TV”, relembra a diretora. “Nossa organização adapta suas ações às expectativas da sociedade.”

Para Rustichelli, é essencial que a OSE ofereça aos suíços no exterior algo que eles não encontrariam de outra forma. “As excursões turísticas, que antes faziam parte do programa do congresso, agora podem ser feitas de forma independente. Assim, estamos considerando eventos voltados `a temas como ciência e tecnologia na Suíça”, conclui.

Edição: Balz Rigendinger

Adaptação: Alexander Thoele

