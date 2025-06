Ponte móvel inova obras em rodovias

Os carros passam pela Astra Bridge na autoestrada A1. Keystone / Peter Klaunzer

Uma invenção suíça que realmente é um grande sucesso. A primeira ponte sobre rodas do mundo tem 257 metros de comprimento, pesa 1.250 toneladas e transporta tráfego sobre obras de manutenção de rodovias desde 2022. Mas, antes de brilhar, a ponte ambulante foi considerada um “desastre”.

6 minutos

Assine AQUI a nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona.

Em todo verão, um amontado de reclamações ecoa pela Suíça, com motoristas reclamando das muitas obras nas rodovias e dos engarrafamentos causados pelas manutenções.

Muitas obras têm que ser feitas durante os meses mais quentes porque condições úmidas e geladas podem tornar certos reparos e trabalhos de recapeamento impossíveis ou levar a interrupções mais frequentes.

As inconveniências de uma rodovia com tráfego interrompido foram resolvidas recentemente — pela primeira vez no mundo — por uma ponte móvel que abre espaço para os carros atravessarem o canteiro de obras por cima.

Jürg Merian é o responsável pela criação do monstro de 1.250 toneladas sobre rodas, que tem 257 metros de comprimento, 7,57 metros de largura e 4,65 metros de altura. O gerente do projeto é especialista em soluções inovadoras para processos de construção de rodovias no Federal Roads Office (Astra), razão pela qual a ponte é chamada de “Astra Bridge”.

O responsável pelo projeto Jürg Merian (à direita) e Jürg Röthlisberger, diretor do Departamento Federal de Estradas (Astra), observam a montagem da ponte móvel do canteiro de obras em uma pista de teste. Keystone / Urs Flueeler

O jornal Neue Zürcher Zeitung (NZZ ) destaca que a Ponte Astra Link externonão é uma invenção puramente suíçaLink externo, mas uma variação mais desenvolvida de uma rampa elevada construída por uma empresa austríaca, que une módulos que podem ser colocados sobre uma estrada para que as pessoas possam trabalhar por baixo dela.

Esta rampa austríaca foi usada várias vezes na Suíça, publicou o NZZ. “Mas Merian não estava totalmente satisfeito. Primeiro, a rampa não era móvel e, segundo, as condições de trabalho para os construtores eram precárias.”

A equipe Astra de Merian, então, melhorou a rampa e aumentou a área de trabalho debaixo da ponte para três metros. Com isso, o ruído dos veículos que passam por cima dela foi significativamente reduzido também.

Equipada com 22 motores, 256 rodas e um sistema hidráulico, a ponte móvel pode ser usada até em curvas largas, com um raio de até 1.000 metros, disse Merian à SWI swissinfo.ch.

Mostrar mais

Mostrar mais Suíça dos recordes: da ferrovia mais inclinada ao maior iglu Este conteúdo foi publicado em Alguns dos mais impressionantes recordes mundiais batidos por engenheiros, cientistas e aventureiros suíços. ler mais Suíça dos recordes: da ferrovia mais inclinada ao maior iglu

Mais segurança para todos

A montagem e desmontagem da ponte é feita nos fins de semana, entre 20h e 10h, para minimizar a interrupção do tráfego.

De acordo com a Astra, isso exige 16 caminhões de plataforma baixa e três guindastes pneumáticos, que são supervisionados por duas equipes de montagem de 14 pessoas.

Protegido do sol e da chuva, o trabalho de reparo nas seções da rodovia deve progredir mais rapidamente. Keystone / Peter Schneider

Para a Astra, as vantagens da ponte móvel superam as desvantagens. Assim que ela é instalada, o tráfego não precisará mais cruzar para o outro lado. Essa separação entre trabalho de construção e tráfego traz mais segurança para todos os envolvidos, diz.

Ao dispensar o trabalho noturno, os moradores vizinhos ao canteiro de obras não sofrem com o barulho. Além disso, a equipe e o canteiro em si estarão mais protegidos da chuva e do sol, o que diminui as interrupções relacionadas às condições climáticas.

A manutenção de um trecho de 100 metros pode ser feita sob a ponte. Uma vez que o reparo tenha sido concluído no trecho, a ponte pode ser movida 100 metros para o próximo trecho, por um controle remoto.

Começo difícil

De acordo com a Astra, a ponte pode ser atravessada a 60 km/h e a inclinação para entrar e sair é de apenas 1,25%.

Isso significa que mesmo veículos “com distância ao solo muito baixa”, ou seja, carros esportivos baixos, devem conseguir passar pela ponte sem arranhar o chassi.

No entanto, a inclinação da rampa causou problemas – obstruções e caos geral no trânsito – quando foi usada pela primeira vez na rodovia A1 entre Recherswil e Luterbach em 2022.

Segundo o Bild.deLink externo, os motoristas de veículos pesados também teriam reclamado da pista “esburacada” da ponte .

A inclinação das rampas de acesso e saída era muito mais íngreme na época. Em vez da velocidade máxima planejada de 60 km/h, o tráfego se movia muito mais lentamente.

Parecia que o projeto seria um fracasso muito caro. “Alguns funcionários se empolgaram e produziram um desastre”, disse um empreiteiro de transporte e parlamentar do Partido Popular Suíço Link externoao Link externoNZZLink externo .

Antes da rampa ser otimizada, sua adequação foi testada em um estacionamento com vários veículos. Keystone / Ennio Leanza

A ponte teve que ser redesenhada. A rampa foi alongada e a inclinação reduzida. Então, em abril de 2024, a nova ponte otimizada entrou em operação por seis meses e provou seu valor, Link externode acordo com a televisão pública suíça, SRFLink externo. A Astra disse que cerca de 85.000 veículos cruzaram a ponte móvel todos os dias.

Segundo o portal Bild.de, o desenvolvimento e a construção da Ponte Astra custaram cerca de CHF 20 milhões (US$ 22,6 milhões), e a otimização após o primeiro uso mal sucedido custou mais CHF 5 milhões.

A ponte está sendo modificada atualmente e, de acordo com as últimas informações da Astra, deve ser usada novamente em 2026. Merian diz que no futuro a alternativa também deve ser utilizada em curvas com raio de até 800 metros e em leves inclinações. “Verificaremos isso com um teste de direção”, disse.

Mostrar mais

Mostrar mais “O ápice da engenharia suíça”: o bondinho mais íngreme do mundo Este conteúdo foi publicado em Uma extensão do bondinho Schilthornbahn é o mais recente exemplo de engenharia de tirar o fôlego nos Alpes suíços. Mas qual é a inclinação dele? ler mais “O ápice da engenharia suíça”: o bondinho mais íngreme do mundo

A ponte se tornará um sucesso de exportação?

A Ponte Astra agora atrai olhares estrangeiros e interesse de outros países.

As autoridades de quase 20 países já perguntaram sobre a ponte, Link externoescreveu Streetlife.chLink externo . “A Noruega até queria alugá-la”, disse o diretor da Astra, Jürg Röthlisberger.

Em setembro de 2024, um vídeo da ponte viralizou no Instagram do site britânico Unilad. “A maioria das pessoas nos comentários tem inveja da Suíça”, disse o 20 Minuten.

Edição: Balz Rigendinger/fh

(Adaptação: Clarissa Levy)

Mostrar mais

Mostrar mais O visionário engenheiro suíço que mudou a cara de Nova York Este conteúdo foi publicado em “Tudo começou quando a emissora de televisão europeia Arte me pediu para pesquisar heróis suíços desconhecidos”, diz o diretor do filme, Martin WitzLink externo. “Acabei encontrando várias pessoas que não achava que seriam tão famosas”, conta. Entre elas, o fabricante de carros Louis Chevrolet, o diplomata suíço Carl Lutz, que salvou dezenas de milhares de… ler mais O visionário engenheiro suíço que mudou a cara de Nova York

Mostrar mais Debate Moderador: Zeno Zoccatelli Você já ouviu algo peculiar sobre a Suíça que tenha achado interessante? Há algo peculiar relacionado à Suíça que tenha despertado seu interesse? Compartilhe conosco e talvez possamos incluí-lo em um artigo! Participe da discussão 59 Curtidas Visualizar a discussão

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch