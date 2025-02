Um guia revelador das sirenes da Suíça

As pessoas têm avisado seus vizinhos sobre o perigo desde que podiam gritar, bater um tambor, tocar uma buzina ou tocar um sino. O físico francês Charles Cagniard de la Tour (1777-1859) é considerado o inventor da sirene moderna, em 1819. Mas como milhares delas acabaram se espalhando pela Suíça?

“A partir da Primeira Guerra Mundial, as sirenes foram ocasionalmente usadas na Suíça para alarmes de incêndio”, explicou o curador e historiador Juri Jaquemet em um post no blog do Museu Nacional SuíçoLink externo.

Em abril de 1920, o corpo de bombeiros de Thun realizou um teste inicial, mas a sirene, instalada em uma das torres do castelo, teve um “desempenho abaixo do esperado”. “O alarme dessa sirene motorizada não é potente o suficiente para despertar as pessoas de seu sono, nem é capaz de penetrar de forma eficaz e adequada no ruído diurno”, relatou o jornal Oberländer Tagblatt.

A Segunda Guerra Mundial e a ameaça aérea que a acompanhava fizeram com que o governo suíço ordenasse às autoridades locais que “fornecessem avisos de ataques aéreos e instalassem sirenes fixas e móveis”. Durante a guerra, a empresa Gfeller AG, de Berna, começou a oferecer as primeiras soluções técnicas para controlar e ativar várias sirenes simultaneamente por meio de uma linha telefônica.

Enquanto a Guerra Fria levou a um boom na construção de bunkers, menos atenção foi dada aos alertas reais, com exceção do alarme de água. Após o desastre da represa de Vajont, na Itália, em 1963, no qual cerca de 2.000 pessoas morreram, as autoridades ficaram apavoradas com a possibilidade de algo semelhante acontecer na Suíça. A partir de 1971, as áreas que estivessem em um raio de duas horas de um possível tsunami em uma represa tinham que ter um sistema de sirenes instalado.

Na década de 1970, as preocupações com desastres nucleares levaram à implantação de novos sistemas de alarme. Isso é muito bom, mas, conforme relatado pelo Freiburger Nachrichten em 1987, os residentes de alguns municípios com sirenes não foram informados sobre o que fazer se o alarme soasse.

A partir da década de 1980, as autoridades de defesa civil trabalharam para criar uma rede de alarmes mais densa e alarmes de teste padronizados em toda a Suíça. As sirenes foram ouvidas simultaneamente em todo o país pela primeira vez às 13h30 de quarta-feira, 1º de setembro de 1982. “O resultado do exercício foi bastante desanimador”, observou Jaquemet. “Nos cantões de Jura, Valais, Vaud, Obwalden e Graubünden, os sistemas de alarme não estavam prontos para funcionar, e os mecanismos de alarme permaneceram silenciosos.”

Em 1988, o governo federal tornou obrigatório o teste de sirene. De 1981 a 1990, um teste de sirene foi realizado duas vezes por ano, nas primeiras quartas-feiras de fevereiro e setembro. Depois disso, uma iniciativa parlamentar – baseada nas boas condições das sirenes – reduziu esse teste para um único alarme.

(Fonte: Sirens, compressed air and spine-chilling howlsLink externo, Museu Nacional Suíço)