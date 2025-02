Der Schweizer Sirenentest: Wenn die Unwissenden aufgeschreckt werden

Seit der Mensch schreien, trommeln, hupen oder klingeln kann, warnt er seine Nachbarn vor Gefahren. Der französische Physiker Charles Cagniard de la Tour (1777-1859) gilt als Erfinder der modernen Sirene im Jahr 1819. Doch wie kam es dazu, dass in der Schweiz Tausende von Sirenen aufgestellt wurden?

«Recherchen in schweizerischen Zeitungs- und Zeitschriftendatenbanken lassen vermuten, dass Sirenen in der Schweiz ab dem Ersten Weltkrieg vereinzelt für Feueralarme eingesetzt wurden», schreibt der Kurator und Historiker Juri Jaquemet in einem Blogbeitrag für das Schweizerische NationalmuseumExterner Link.

«Das Oberländer Tagblatt meldet am 10. April 1920 einen ersten Versuch der Feuerwehr in Thun. Die auf einem der Türme des Schlosses installierte Sirene vermochte aber noch nicht zu überzeugen. Der Alarm dieser Motorsirene sei nicht stark genug, um die Leute aus dem Schlaf zu wecken, oder während des Tageslärms wirksam und genügend durchdringen zu können.»

Der Zweite Weltkrieg und die damit verbundene Bedrohung aus der Luft veranlasste die Schweizer Regierung, die «luftschutzpflichtigen Gemeinden» anzuweisen, «Luftschutzwarnungen durchzuführen und feste und bewegliche Sirenen aufzustellen».

«Die Firma Gfeller AG aus Bern bot wohl noch während des Krieges erste technische Lösungen an, um mehrere Sirenen gleichzeitig via Telefonleitung anzusteuern und auszulösen», schreibt Jaquemet weiter.

Während der Kalte Krieg zu einem Boom im Bunkerbau führte, wurde der Alarmierung – mit Ausnahme des Wasseralarms – weniger Beachtung geschenkt. Nach der Staudammkatastrophe von Vajont in Italien 1963Externer Link, bei der rund 2000 Menschen ums Leben kamen, befürchteten die Behörden, dass etwas Ähnliches auch in der Schweiz passieren könnte. Ab 1971 mussten die Gebiete im Umkreis von zwei Stunden um eine mögliche Überschwemmung durch eine Stauanlage mit einem Sirenensystem ausgerüstet werden.

Ab den 1980er-Jahren bemühten sich die Zivilschutzbehörden um ein dichteres Alarmierungsnetz und standardisierte Probealarme in der ganzen Schweiz. Am Mittwoch, 1. September 1982, heulten um 13:30 Uhr erstmals in der ganzen Schweiz gleichzeitig die Sirenen. «Das Resultat der Übung überzeugte nicht», schreibt Jaquemet.

«In den Kantonen Jura, Wallis, Waadt, Obwalden und Graubünden waren die Alarmsysteme nicht betriebsbereit aufgebaut und die Heuleinrichtungen blieben stumm.»

1988 machte die Landesregierung den Sirenentest zur Pflicht. Von 1981 bis 1990 wurde zweimal jährlich, jeweils am ersten Mittwoch im Februar und im September, ein Sirenentest durchgeführt. Danach wurde der Sirenentest aufgrund einer parlamentarischen Initiative – wegen des guten Zustands der Sirenen – auf einen einmaligen Alarm pro Jahr reduziert.

