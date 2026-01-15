Paléo eleito o melhor festival europeu de grande porte
Paléo foi eleito o melhor grande festival europeu de 2025 pela associação de festivais europeus Yourope. O festival sediado em Nyon foi premiado por sua recepção calorosa, seu programa e seus valores.
A cerimônia do European Festival Awards foi realizada na quarta-feira em Groningen, na Holanda. O “Best Major Festival Award”, reservado para eventos que atraem mais de 40 mil pessoas por dia, recompensa “um festival de alta qualidade em termos de sua programação e da experiência oferecida ao público”, anunciou Paléo na quinta-feira.
Uma fase inicial de votação on-line atraiu 300 mil pessoas em toda a Europa. Em seguida, um júri profissional selecionou os 10 finalistas. “É um reconhecimento não apenas para a profissão, mas também para o público nacional e internacional”, disseram os organizadores do Paléo.
“Festivais são rituais acompanhados por música”
Aventura coletiva
“Acima de tudo, esse título recompensa uma aventura coletiva e o compromisso excepcional de toda a comunidade Paléo, especialmente de seus voluntários”, enfatizou Daniel Rossellat, presidente da Paléo, citado no comunicado à imprensa.
O Paléo é elegível para a categoria “Melhor Festival Principal” desde 2022, graças à sua nova capacidade de 250 mil pessoas, de acordo com o festival. Ele participou da competição em 2024, terminando como finalista. Em 2017, ganhou o título de “Melhor Festival de Médio Porte”, um prêmio ganho pelo Montreux Jazz no ano passado.
Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl
Conteúdo externo
