40 morrem e 115 se ferem em incêndio em bar na Suíça

O incêndio começou por volta da 1h30 do dia 1 de janeiro num bar em Crans-Montana chamado Le Constellation, segundo a polícia suíça.__ Keystone-SDA

Dezenas de pessoas morreram e cerca de 100 outras ficaram gravemente feridas em 1º de janeiro, depois que um incêndio destruiu o bar "Le Constellation" na estação de esqui suíça de Crans-Montana, no sul da Suíça.

O incêndio mortal na véspera de Ano Novo foi “uma das piores tragédias que nosso país já viveu”, disse o presidente suíço Guy Parmelin em uma coletiva de imprensa às cinco da tarde na quinta-feira. Muitas das vítimas eram jovens, observou.

12h45, reportagem do canal público de televisão RTS (em francês):

Conteúdo externo

“Cerca de 40 pessoas morreram e 115 ficaram feridas, muitas delas gravemente”, disse Frédéric Gisler, comandante da Polícia do cantão do Valais, aos repórteres.

A prioridade nos próximos dias é identificar as pessoas que morreram “para que seus corpos possam ser devolvidos rapidamente” às suas famílias, disse.

Os feridos foram transportados para vários hospitais na Suíça, incluindo Sion, Lausanne, Berna, Genebra e Zurique. Em Sion, 60 pessoas estão sendo atendidas; em Lausanne, 22 pacientes estão sendo tratados, enquanto Zurique admitiu mais de uma dúzia de vítimas com queimaduras. Outros países, incluindo França, Alemanha e Itália, se ofereceram para tratar pacientes com queimaduras graves.

Gisler disse que é provável que as vítimas sejam de diferentes nacionalidades. Uma investigação completa está em andamento. Ele acrescentou que as autoridades estão em contato com as famílias das vítimas e as mantêm informadas em tempo real.

Vista do interior do bar “Le Constellation”, onde ocorreu o incêndio na madrugada de 1º de janeiro. POLIZEI VS

“Um incêndio geral que causou uma conflagração”

O incidente ocorreu no bar lotado por volta da 1h30 da manhã do dia 1º de janeiro, informou a polícia de Valais.

A causa do incêndio, inicialmente relatada como uma explosão, ainda não está clara, mas as autoridades afirmaram que parece ter sido um acidente e não um ataque. A procuradora Béatrice Pilloud disse aos repórteres que havia “várias hipóteses” para a causa do incêndio, mas que a teoria mais provável até o momento era a de um incêndio geral que causou uma conflagração (um grande incêndio que causa muitos danos).

A procuradora-geral disse que muitas testemunhas foram entrevistadas e que os telefones encontrados serão analisados. O instituto forense de Zurique já recebeu a incumbência de realizar uma investigação para determinar a causa do incêndio, disse ela. Mas as autoridades admitem que a identificação dos feridos e das vítimas mortais vai demorar algum tempo.

Presos no porão

O Le Constellation é um grande bar em Crans-Montana que existe há vários anos. Ele poderia acomodar até 300 pessoas e tem um pequeno terraço, embora não esteja claro quantas pessoas estavam presentes na véspera de Ano Novo.

A mídia publicou vários relatos de testemunhas sobre os eventos. Um homem disse à agência de notícias AFP que ficou preso no prédio em chamas e teve que quebrar uma janela para escapar.

Cerca de 10 helicópteros, 40 ambulâncias e 150 socorristas foram enviados ao local. Keystone / Alessandro Della Valle

“Estávamos presos, muitas pessoas estavam presas. Não conseguíamos ver nada por causa da fumaça”, disse ele. “Não sabíamos como iríamos sair dali.”

Ele continuou: “Eu estava sozinho e não sabia como fazer isso, mas consegui quebrar uma janela e sair por ela… metade das minhas roupas tinha desaparecido, foi uma loucura…”

“Eu estava no porão. Eu e meus amigos estávamos nos divertindo, infelizmente alguns de nossos amigos não estão mais conosco por causa do incêndio.”

Nos momentos antes do incêndio começar, ele disse que havia garçonetes no bar “com garrafas de champanhe com sinalizadores muito perto do teto” e que o “fogo se alastrou repentinamente”.

A procuradora-geral disse na coletiva de imprensa que não poderia confirmar nada enquanto a investigação estivesse em andamento.

“Choque total”

“As pessoas aqui estão em estado de choque”, disse a repórter da TV pública suíça (SRF) Anna-Lisa Achtermann, de Crans-Montana. “Acredita-se que muitas das vítimas sejam turistas. Crans-Montana é uma estação de esqui e estamos na alta temporada”, disse Achtermann. Moradores locais relatam que o bar onde o incêndio ocorreu era particularmente popular entre jovens de 16 a 25 anos.

O governo do cantão do Valais declarou estado de emergência. O objetivo é garantir que todos os recursos necessários possam ser mobilizados o mais rápido possível.

A polícia cantonal e municipal, o corpo de bombeiros regional e helicópteros foram enviados ao local imediatamente após o alerta. As autoridades informaram que 13 helicópteros, 42 ambulâncias e 3 “caminhões de desastre” foram mobilizados.

A área foi completamente isolada e uma zona de exclusão aérea foi imposta sobre Crans-Montana, localizada no cantão de Valais, no coração dos Alpes suíços. Uma linha telefônica de ajuda foi criada: 00 41 84 811 21 17.

Reações no país e internacionais

Parmelin agradeceu aos países que ofereceram apoio após o incêndio, destacando especificamente a vizinha França, Alemanha e Itália. Ele disse que as autoridades estão investigando “as circunstâncias exatas” deste incidente. “Devemos isso às vítimas”, às suas famílias e a todos os cidadãos suíços, afirmou.

Conteúdo externo

Ele acrescentou que as bandeiras ficarão hasteadas a meio mastro em Berna por cinco dias. Uma “tragédia dessa magnitude” não deve se repetir, disse.

O ministério inglês das Relações Exteriores declarou na plataforma X: “Nossos pensamentos estão com todos os feridos e mortos na terrível tragédia em Crans-Montana, e prestamos homenagem aos serviços de emergência suíços que estão liderando a resposta. Continuaremos monitorando a situação, e nossa equipe consular está pronta para apoiar qualquer cidadão britânico que possa ter sido afetado.”

A Embaixada dos EUA em Berna disse estar “profundamente triste” com o trágico incêndio. “Nossos pensamentos e orações estão com aqueles que perderam suas vidas, aqueles que ficaram feridos e seus entes queridos”, afirmou.

O presidente francês, Emmanuel Macron, também partilhou a sua “profunda emoção” após o incêndio em Crans-Montana: “Os meus pensamentos vão para as famílias enlutadas e para os feridos. À Suíça, ao seu povo e às suas autoridades, transmito toda a solidariedade da França e o nosso apoio fraterno.”

O ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, disse que entrou em contato com seu homólogo suíço, Ignazio Cassis. “Continuo em contato com o embaixador italiano, que está chegando ao local do incidente com funcionários do consulado de Genebra. Estão sendo feitas verificações para confirmar o possível envolvimento de nossos compatriotas. A unidade de crise da Farnesina e as representações diplomáticas na Suíça estão colaborando com a polícia.”

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

