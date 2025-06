Anel russo é roubado de museu na Basileia

Anel histórico russo é roubado de museu na Basileia Keystone-SDA

Ladrões roubaram um anel histórico de um museu em Basileia. O objeto foi um presente do czar russo Alexandre I ao seu anfitrião na Basileia, em 1814.

O anel estava em uma vitrine equipada com um sistema de alarme, de acordo com o museu Haus zum Kirchgarten, que descobriu o roubo no final de maio. Verificações internas sugerem que o roubo não foi percebido imediatamente.

O Museu Histórico da Basileia, ao qual pertence a instituição em questão, decidiu, em acordo com o Ministério Público, tornar o crime público após as medidas investigativas iniciais não terem sido bem-sucedidas. Também registrou o anel no banco de dados internacional de bens culturais desaparecidos e iniciou uma análise e medidas para reforçar sua segurança.

O valor histórico do anel roubado é superior ao seu valor material, afirmou a instituição, sem dar mais detalhes. O objeto, que entrou para a coleção do Museu Histórico em 1950, tem as iniciais “B M”.

Em 1813/1814, o czar Alexandre I (1777-1825), seu exército e seus aliados austríacos e prussianos passaram por Basileia durante a guerra contra Napoleão I. O monarca russo ficou hospedado no Segerhof, um antigo mosteiro. Como sinal de gratidão, ele deu um broche à senhora da casa, Dorothea Burckhardt-Merian. Este broche foi posteriormente transformado em um anel.

