Deputado suíço exige medidas contra movimento antifascista

imagem
“O movimento Antifa deveria ser declarado ilegal na Suíça”. Keystone-SDA

Um deputado de Berna quer que o movimento antifascista Antifa seja proibido após uma violenta manifestação pró-palestina na capital suíça.

Em declarações à agência Keystone-ATS, Philippe Müller, deputado estadual em Berna e chefe do departamento de segurança, pediu uma revisão da Antifa pelo Serviço Federal de Inteligência.

A rede de militantes radicais de esquerda se identifica com a chamada ação antifascista, opondo-se à extrema direita e praticando ativismo contra o racismo, o sexismo e a discriminação social. Uma proibição protegeria a polícia, que foi novamente alvo de ataques, argumentou Müller.

A polícia pediu repetidamente aos manifestantes que se dispersassem no domingo. Alguns obedeceram, mas muitos ignoraram as exigências. Hoje, essa atitude é apenas uma contravenção civil, punível com multa, mas deveria ser qualificada como crime, diz Müller.

Seria então possível deter pessoas que participam de manifestações não autorizadas por mais de 24 horas e colocá-las em prisão preventiva se houver suspeita de crime.

Müller também quer que os pais sejam denunciados por levarem seus filhos às manifestações.

Adaptação: Fernando Hirschy

