Estudantes suíços protestam contra cortes na educação

Início das manifestações estudantis na Suíça. Keystone-SDA

Uma jornada de manifestações estudantis teve início na Suíça na quarta-feira, culminando em uma grande manifestação em Berna.

2 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Swiss students protest planned education cuts ler mais Swiss students protest planned education cuts

Français fr Plus de 37’000 signatures contre la hausse des frais de scolarité original ler mais Plus de 37’000 signatures contre la hausse des frais de scolarité

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Em Lausanne, cerca de 150 pessoas se reuniram no campus da universidade UNIL ao meio-dia.

A União dos Estudantes da Suíça (UNES) organizou a manifestação no centro da capital suíça para se opor aos cortes previstos na educação. Ao mesmo tempo, uma petição com 35.000 assinaturas foi entregue à Chancelaria Federal.

Várias ações, apoiadas pelos sindicatos e envolvendo estudantes e pesquisadores, também aconteceram em Zurique, Basileia, Lucerna, Lausanne, Friburgo, Genebra e Neuchâtel.

Cerca de 150 pessoas se reuniram em Lausanne e se manifestaram no campus da universidade por volta do meio-dia para expressar sua oposição aos cortes orçamentários feitos tanto pelo governo federal quanto pelo Estado de Vaud. O orçamento para 2026, apresentado há uma semana pelo governo cantonal, prevê uma economia de cerca de 20 milhões de francos suíços para a universidade de Lausanne.

Os cortes anunciados representam uma redução de cerca de 7% no orçamento da universidade. De acordo com a Federação das Associações de Estudantes (FAE) , isso resultará em “um enfraquecimento da pesquisa, uma deterioração da qualidade do ensino e um declínio na reputação da UNIL na Suíça e além”.

Mostrar mais Educação Universidades e pesquisa A Suíça tem muitas das universidades e centros de pesquisas mais renomados do mundo. ler mais Universidades e pesquisa

A FAE está pedindo ao governo cantonal (estadual) que rejeite os cortes propostos pelo Senado, a fim de “garantir um financiamento à altura dos desafios, para o futuro da UNIL e da comunidade”.

Manifestação em Zurique

Estudantes e pesquisadores também se reuniram em Zurique para se manifestar ao meio-dia nas ruas do centro da cidade, em resposta a um apelo do sindicato SSP e de associações estudantis. Cerca de 700 pessoas foram às ruas de Zurique, informou o sindicato à Keystone-ATS.

De acordo com o SSP, os cortes na pesquisa e na educação ameaçam a Suíça como centro científico. Eles podem resultar no dobro das taxas estudantis, o que restringiria o acesso ao ensino superior apenas aos privilegiados.

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever