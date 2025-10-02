Estudantes suíços protestam contra cortes na educação
Uma jornada de manifestações estudantis teve início na Suíça na quarta-feira, culminando em uma grande manifestação em Berna.
Em Lausanne, cerca de 150 pessoas se reuniram no campus da universidade UNIL ao meio-dia.
A União dos Estudantes da Suíça (UNES) organizou a manifestação no centro da capital suíça para se opor aos cortes previstos na educação. Ao mesmo tempo, uma petição com 35.000 assinaturas foi entregue à Chancelaria Federal.
Várias ações, apoiadas pelos sindicatos e envolvendo estudantes e pesquisadores, também aconteceram em Zurique, Basileia, Lucerna, Lausanne, Friburgo, Genebra e Neuchâtel.
Cerca de 150 pessoas se reuniram em Lausanne e se manifestaram no campus da universidade por volta do meio-dia para expressar sua oposição aos cortes orçamentários feitos tanto pelo governo federal quanto pelo Estado de Vaud. O orçamento para 2026, apresentado há uma semana pelo governo cantonal, prevê uma economia de cerca de 20 milhões de francos suíços para a universidade de Lausanne.
Os cortes anunciados representam uma redução de cerca de 7% no orçamento da universidade. De acordo com a Federação das Associações de Estudantes (FAE) , isso resultará em “um enfraquecimento da pesquisa, uma deterioração da qualidade do ensino e um declínio na reputação da UNIL na Suíça e além”.
A FAE está pedindo ao governo cantonal (estadual) que rejeite os cortes propostos pelo Senado, a fim de “garantir um financiamento à altura dos desafios, para o futuro da UNIL e da comunidade”.
Manifestação em Zurique
Estudantes e pesquisadores também se reuniram em Zurique para se manifestar ao meio-dia nas ruas do centro da cidade, em resposta a um apelo do sindicato SSP e de associações estudantis. Cerca de 700 pessoas foram às ruas de Zurique, informou o sindicato à Keystone-ATS.
De acordo com o SSP, os cortes na pesquisa e na educação ameaçam a Suíça como centro científico. Eles podem resultar no dobro das taxas estudantis, o que restringiria o acesso ao ensino superior apenas aos privilegiados.
