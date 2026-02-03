Lavaux atualiza plano de gestão para proteger patrimônio da UNESCO até 2035

Novo plano de gestão para a região de Lavaux Keystone-SDA

Exigido pela UNESCO, o novo plano de gestão de Lavaux define diretrizes para os próximos dez anos e busca preservar a integridade da paisagem vitícola, reforçar sua vitalidade econômica e ampliar o apoio de moradores e visitantes ao sítio suíço reconhecido como Patrimônio Mundial desde 2007.

2 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Measures set out to preserve Lavaux terraced vineyards ler mais Measures set out to preserve Lavaux terraced vineyards

Français fr Nouveau Plan de gestion pour le site Lavaux original ler mais Nouveau Plan de gestion pour le site Lavaux

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Este documento estabelece medidas para os próximos dez anos com o objetivo de garantir a preservação do local, que é Patrimônio Mundial da UNESCO desde 2007.

Mostrar mais

Mostrar mais Impressões do Lavaux Este conteúdo foi publicado em ler mais Impressões do Lavaux

O plano de gestão é exigido pela UNESCO, e o anterior havia se tornado obsoleto. “Sua revisão responde a uma necessidade claramente identificada pelas autoridades federais e internacionais, particularmente no contexto do Relatório Periódico apresentado à UNESCO em 2023”, afirmaram os diversos parceiros em um comunicado à imprensa na segunda-feira.

O novo plano de gestão tem três focos estratégicos. Seu objetivo é preservar a “integridade e autenticidade” de Lavaux como uma paisagem cultural viva, consolidar o local como uma “área econômica vitícola dinâmica, sustentável e lucrativa” e fortalecer a “compreensão e o apoio” dos residentes locais e visitantes, continuou o comunicado à imprensa.

A revisão do plano de gestão foi conduzida sob a égide de um comitê diretor. O comitê reuniu o cantão de Vaud, os municípios locais, as comunidades vitivinícolas, empresariais, turísticas e culturais, bem como a Associação do Patrimônio Mundial de Lavaux, que administra o local. Os órgãos federais competentes e os círculos acadêmicos também participaram do trabalho.

Adaptação: Fernando Hirschy

Mostrar mais

Mostrar mais Demografia Dez tradições suíças na lista de Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO Este conteúdo foi publicado em O canto alpino pode ser a próxima tradição suíça a entrar na lista de Patrimônio Cultural da UNESCO, juntamente com um festival “único em uma geração” e a fabricação de relógios. ler mais Dez tradições suíças na lista de Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos