Lavaux atualiza plano de gestão para proteger patrimônio da UNESCO até 2035
Exigido pela UNESCO, o novo plano de gestão de Lavaux define diretrizes para os próximos dez anos e busca preservar a integridade da paisagem vitícola, reforçar sua vitalidade econômica e ampliar o apoio de moradores e visitantes ao sítio suíço reconhecido como Patrimônio Mundial desde 2007.
Este documento estabelece medidas para os próximos dez anos com o objetivo de garantir a preservação do local, que é Patrimônio Mundial da UNESCO desde 2007.
Impressões do Lavaux
O plano de gestão é exigido pela UNESCO, e o anterior havia se tornado obsoleto. “Sua revisão responde a uma necessidade claramente identificada pelas autoridades federais e internacionais, particularmente no contexto do Relatório Periódico apresentado à UNESCO em 2023”, afirmaram os diversos parceiros em um comunicado à imprensa na segunda-feira.
O novo plano de gestão tem três focos estratégicos. Seu objetivo é preservar a “integridade e autenticidade” de Lavaux como uma paisagem cultural viva, consolidar o local como uma “área econômica vitícola dinâmica, sustentável e lucrativa” e fortalecer a “compreensão e o apoio” dos residentes locais e visitantes, continuou o comunicado à imprensa.
A revisão do plano de gestão foi conduzida sob a égide de um comitê diretor. O comitê reuniu o cantão de Vaud, os municípios locais, as comunidades vitivinícolas, empresariais, turísticas e culturais, bem como a Associação do Patrimônio Mundial de Lavaux, que administra o local. Os órgãos federais competentes e os círculos acadêmicos também participaram do trabalho.
Adaptação: Fernando Hirschy
