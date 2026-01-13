Migração de enfermeiros alemães à Suíça tem resultados fatais
A migração de enfermeiros e enfermeiras para a Suíça tem consequências fatais para os hospitais alemães: nos hospitais fronteiriços , a taxa de mortalidade aumentou em 4,4% devido à falta de pessoal, de acordo com um estudo.
O estudo foi realizado pelo Centro de Pesquisa Econômica Europeia (ZEW) em Mannheim e pelo Instituto Ifo em Munique, de acordo com uma declaração na segunda-feira. Ele se baseia em um “experimento natural”: a decisão do Banco Nacional Suíço (SNB) em 2011 de estabelecer uma taxa de câmbio mínima de 1,20 francos por euro. Isso consolidou as altas e agora previsíveis diferenças salariais entre a Suíça e a Alemanha.
De acordo com o estudo, os hospitais na região da fronteira alemã perderam cerca de 12% de sua equipe de enfermagem qualificada como resultado. O número de pacientes por enfermeiro aumentou em cerca de 10%. A probabilidade de um paciente ser operado pela mesma necessidade médica caiu em 12%.
Suíça depende demais de médicos mais velhos e estrangeiros
Como resultado, a mortalidade aumentou em uma média de 4,4%. As consequências negativas para a saúde foram distribuídas de forma desigual: o aumento afetou principalmente os pacientes mais velhos e com doenças agudas. A mortalidade aumentou de forma particularmente acentuada em emergências, como ataques cardíacos e sepse, onde foi de 11,6% e 17,7%, respectivamente. Nas regiões alemãs afetadas, a expectativa de vida caiu 0,28 anos, enquanto continuou a aumentar no restante da Alemanha.
Nenhum efeito positivo na Suíça
O estudo também investigou se a migração da equipe de enfermagem levou a efeitos positivos sobre a saúde na Suíça. No entanto, não foi encontrado nenhum aumento correspondente na expectativa de vida nas regiões fronteiriças suíças que se beneficiaram do influxo.
O estudo analisou todos os casos de internação hospitalar no período de 2006 a 2017 para determinar os efeitos da escassez de trabalhadores qualificados sobre a mortalidade e a expectativa de vida. O estudo está atualmente disponível como um documento de trabalho dos institutos de pesquisa participantes e não foi publicado em um periódico revisado por pares.
Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl
