Migração de enfermeiros alemães à Suíça tem resultados fatais

A migração de cuidadores para a Suíça tem consequências fatais Keystone-SDA

A migração de enfermeiros e enfermeiras para a Suíça tem consequências fatais para os hospitais alemães: nos hospitais fronteiriços , a taxa de mortalidade aumentou em 4,4% devido à falta de pessoal, de acordo com um estudo.

2 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Migration of German medical staff to Switzerland has fatal results ler mais Migration of German medical staff to Switzerland has fatal results

Deutsch de Abwanderung von Pflegekräften in die Schweiz hat fatale Folgen original ler mais Abwanderung von Pflegekräften in die Schweiz hat fatale Folgen

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

O estudo foi realizado pelo Centro de Pesquisa Econômica Europeia (ZEW) em Mannheim e pelo Instituto Ifo em Munique, de acordo com uma declaração na segunda-feira. Ele se baseia em um “experimento natural”: a decisão do Banco Nacional Suíço (SNB) em 2011 de estabelecer uma taxa de câmbio mínima de 1,20 francos por euro. Isso consolidou as altas e agora previsíveis diferenças salariais entre a Suíça e a Alemanha.

De acordo com o estudo, os hospitais na região da fronteira alemã perderam cerca de 12% de sua equipe de enfermagem qualificada como resultado. O número de pacientes por enfermeiro aumentou em cerca de 10%. A probabilidade de um paciente ser operado pela mesma necessidade médica caiu em 12%.

Mostrar mais

Mostrar mais Demografia Suíça depende demais de médicos mais velhos e estrangeiros Este conteúdo foi publicado em Um em cada quatro médicos que exercem na Suíça tem 60 anos ou mais, e quase quatro em cada dez vêm do exterior, diz a Federação Médica Suíça. ler mais Suíça depende demais de médicos mais velhos e estrangeiros

Como resultado, a mortalidade aumentou em uma média de 4,4%. As consequências negativas para a saúde foram distribuídas de forma desigual: o aumento afetou principalmente os pacientes mais velhos e com doenças agudas. A mortalidade aumentou de forma particularmente acentuada em emergências, como ataques cardíacos e sepse, onde foi de 11,6% e 17,7%, respectivamente. Nas regiões alemãs afetadas, a expectativa de vida caiu 0,28 anos, enquanto continuou a aumentar no restante da Alemanha.

Nenhum efeito positivo na Suíça

O estudo também investigou se a migração da equipe de enfermagem levou a efeitos positivos sobre a saúde na Suíça. No entanto, não foi encontrado nenhum aumento correspondente na expectativa de vida nas regiões fronteiriças suíças que se beneficiaram do influxo.

O estudo analisou todos os casos de internação hospitalar no período de 2006 a 2017 para determinar os efeitos da escassez de trabalhadores qualificados sobre a mortalidade e a expectativa de vida. O estudo está atualmente disponível como um documento de trabalho dos institutos de pesquisa participantes e não foi publicado em um periódico revisado por pares.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos