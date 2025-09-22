Serviço de inteligência suíço negligencia combate ao extremismo de esquerda

O SFI não utiliza todo o seu potencial contra o extremismo de esquerda. Keystone-SDA

O Serviço Federal de Inteligência (SFI) não está utilizando todos os recursos disponíveis no âmbito legal na luta contra a violência extremista de esquerda. Essa é a conclusão de um relatório da autoridade supervisora do órgão de inteligência suíço, divulgado pela Rádio SRF na segunda-feira.

De acordo com o relatório da autoridade supervisora, o SFI não está em condições de cumprir de forma ideal o seu mandato. As razões para isso incluem a falta de pessoal e a deterioração da cooperação com os serviços de segurança cantonais.

De acordo com Prisca Fischer, chefe da autoridade supervisora independente do Serviço Federal de Inteligência (AB-ND), o fato do SFI não utilizar todos os recursos disponíveis também tem a ver com a cultura de gestão. “A cultura de gestão leva os funcionários a serem excessivamente cautelosos, por assim dizer”, disse Fischer à rádio pública SRF.

O serviço de inteligência reforçou suas capacidades na área do extremismo de esquerda e está planejando uma expansão ainda maior, declarou o órgão à agência de notícias Keystone-SDA. O serviço de inteligência justifica sua decisão de não empregar recursos individuais em certos casos por questões de segurança.

