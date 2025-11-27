The Swiss voice in the world since 1935
Suíça morre em ataque de tubarão na Austrália

Uma jovem turista suíça morreu após ser atacada por um tubarão na Austrália. Keystone-SDA

Uma jovem suíça foi fatalmente ferida em um ataque de tubarão na costa leste da Austrália na quinta-feira. O tubarão também atacou seu companheiro, que foi levado ao hospital em estado crítico, informou a polícia.

Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

As vítimas são turistas suíços, conforme confirmou a polícia local em um artigo publicado no jornal australiano “Sydney Morning Herald”.

Ambos tinham cerca de 20 anos, informou a polícia em um comunicado. O jovem foi levado ao Hospital John Hunter com ferimentos graves na perna. A jovem morreu no local.

Especialistas agora determinarão a espécie de tubarão responsável pelo ataque, acrescentou o comunicado. O incidente ocorreu em Crowdy Bay, perto do acampamento Kylies Beach, cerca de 350 quilômetros ao norte de Sydney. A região é bastante remota, mas é muito popular entre os moradores locais e visitantes devido à sua beleza natural.

Adaptação: Fernando Hirschy

