Schweizerin stirbt bei Haiattacke in Australien

Keystone-SDA

Bei einem Haiangriff vor der australischen Ostküste ist am Donnerstag eine junge Schweizerin tödlich verletzt worden. Der Hai griff auch ihren Partner an, der gemäss Polizeiangaben in kritischem Zustand ins Spital gebracht wurde.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den Betroffenen handelt es sich um Schweizer Touristen, wie die örtliche Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Artikel der Australischen Zeitung «Sydney Morning Herald» bestätigte.

Beide seien in ihren Zwanzigern, schrieb die Polizei in einem Communiqué weiter. Der junge Mann wurde demnach mit schweren Verletzungen am Bein ins John Hunter Hospital gebracht. Die Frau sei bereits am Unfallort verstorben.

Experten werden nun die Art des Hais bestimmen, der für die Attacke verantwortlich ist, hiess es in der Mitteilung weiter. Der Vorfall ereignete sich in Crowdy Bay nahe dem Campingplatz Kylies Beach, rund 350 Kilometer nördlich von Sydney. Die Region liegt recht abgelegen, ist aber wegen ihrer landschaftlichen Schönheit bei Einheimischen und Besuchern sehr beliebt.