Suíça volta a ser o país mais competitivo do mundo

A Suíça ultrapassa Singapura e Hong Kong no novo ranking Keystone / Peter Schneider

A Suíça foi classificada como o país mais competitivo do mundo, tendo perdido o título para rivais nórdicos e asiáticos nos últimos anos.

De acordo com um estudo anual realizado pelo instituto de administração IMD, com sede em Lausanne, a Suíça ultrapassou Singapura e Hong Kong, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, no último Ranking Mundial de Competitividade.

Embora o país alpino ocupe apenas a 6ª e a 13ª posição em termos de competitividade empresarial e competitividade macroeconômica, ele ocupa o primeiro lugar em infraestrutura e ambiente político, afirmou o IMD.

O ranking compara anualmente o desempenho econômico e a solidez institucional de 67 economias. A Suíça ficou em segundo lugar no ano passado.

De acordo com o IMD, os principais fatores para a Suíça ter alcançado a primeira posição neste ano foram estruturas políticas estáveis, governança eficiente e infraestrutura de primeira classe. Esses fatores são cada vez mais cruciais em um mundo geopolítico fragmentado.

Tendência negativa da polarização

Esses países são mais capazes de absorver choques externos e permanecer atraentes para investimentos a longo prazo, afirma o IMD.

A classificação é baseada na avaliação de 170 indicadores internacionalmente comparáveis e em uma pesquisa com mais de 6.000 executivos em todo o mundo. A polarização e a instabilidade política interna foram avaliadas de forma particularmente negativa este ano.

Os Estados Unidos perderam quatro posições nos últimos dois anos e agora ocupam o 13º lugar, enquanto a Turquia caiu 15 posições, ficando em 66º lugar.

De acordo com o IMD, uma moeda forte tem um efeito positivo. Isso contradiz a crença generalizada de que uma moeda forte é economicamente prejudicial. Na verdade, o oposto é verdadeiro — ela sinaliza força, afirmou o instituto.

Reformas e investimentos

Além da Suíça, outros países também se beneficiaram de estruturas políticas claras e decisões estratégicas. O Catar subiu para o top 10 pela primeira vez, em parte graças às reformas do mercado de trabalho e a uma infraestrutura financeira sólida.

Vários países asiáticos, como Taiwan, Malásia e Filipinas, também melhoraram, impulsionados por investimentos direcionados em digitalização e tecnologias do futuro.

Os desenvolvimentos na Irlanda e na Holanda foram menos positivos. Ambos os países perderam competitividade, o que o IMD atribui ao declínio da produtividade e do investimento.

A Alemanha melhorou ligeiramente após um ano anterior fraco, mas permanece apenas na faixa média superior, na 19ª posição.

O relatório enfatiza que as vantagens tradicionais de localização, como estabilidade macroeconômica e um ambiente favorável aos negócios, não são mais suficientes. São necessárias habilidades digitais, gestão ativa da transição ecológica e estratégias para fortalecer a resiliência a crises globais.

