Trens alugados para servir as ligações ferroviárias suíças com a Europa

Companhia Ferroviária Suíça (SBB, na sigla em alemão) planeja alugar até 40 trens de alta velocidade.
Keystone-SDA
A Companhia Ferroviária Suíça (SBB, na sigla em alemão) quer alugar até 40 trens de alta velocidade para conexões internacionais com a França, Itália e Grã-Bretanha.
27. agosto 2025 - 09:10
A razão para isso é a situação financeira apertada da empresa ferroviária, disse uma porta-voz em uma entrevista ao canal de televisão SRF na quarta-feira.
“A compra ainda não foi totalmente descartada”, disse a porta-voz da mídia Fabienne Thommen. No entanto, o foco está no arrendamento desses 40 trens.
A SBB já havia anunciado em março que o aluguel de trens de alta velocidade era uma opção. Falou-se em um contrato de leasing operacional de 15 anos.
Conexões internacionais
Os trens de alta velocidade de várias correntes previstos pela Suíça na primavera poderiam entrar em serviço na década de 2030. Eles são destinados a conexões internacionais, por exemplo, para a Itália e a França. Destinos como Barcelona ou Londres também seriam possíveis.
O diretor-executivo da SBB, Vincent Ducrot, apresentará os números semestrais da empresa ferroviária em Berna na quarta-feira. O desenvolvimento futuro do transporte internacional de passageiros também será um tópico na conferência de imprensa.
Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do DeepL
