Supremo suíço mantém decisão em caso de suicídio assistido

KEYSTONE

Em uma audiência pública, o Tribunal Federal, a suprema corte suíça, confirmou a absolvição de Pierre Beck por crimes contra a Lei de Entorpecentes. Em 2017, o vice-presidente da EXIT Western Switzerland ajudou uma mulher saudável de 86 anos a cometer suicídio.

2 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en Federal Court upholds acquittal in assisted suicide case original ler mais Federal Court upholds acquittal in assisted suicide case

A divisão penal do Tribunal Federal rejeitou o recurso do Ministério Público de Genebra por quatro votos a um em fevereiro de 2023. A promotoria pública de Genebra apelou da decisão do tribunal cantonal de Genebra para a mais alta corte suíça.

Essa foi a segunda vez que o judiciário de Genebra lidou com esse caso depois que o Tribunal Federal anulou a condenação de Beck por violar a Lei de Produtos Terapêuticos em dezembro de 2021.

Mostrar mais

Mostrar mais Organizações de suicídio assistido batem recordes de membros Este conteúdo foi publicado em Um número crescente de pessoas aderem às organizações suíças de suicídio assistido. Uma das razões é o envelhecimento acelerado da sociedade. ler mais Organizações de suicídio assistido batem recordes de membros

Em 2017, o médico prescreveu pentobarbital a uma mulher de 86 anos de idade que gozava de boa saúde, mas queria morrer junto com seu marido, que estava em estado terminal. O pentobarbital é usado em anestesia e como sonífero. Em doses baixas, é usado como sedativo de curto prazo para tratar insônia e como pré-anestésico para cirurgia.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever