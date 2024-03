Suíços são os mais satisfeitos com a vida na Europa

A população suíça está particularmente satisfeita em áreas interpessoais, como a convivência, o ambiente de trabalho e os relacionamentos pessoais. KEYSTONE

A população suíça é a mais satisfeita da Europa, apesar de quase uma em cada dez pessoas passar por dificuldades financeiras, de acordo com uma pesquisa oficial.

De acordo com o Departamento Federal de Estatística (FSO), a Suíça teve o nível mais alto de satisfação com a vida de todos os países europeus em 2022. Isso praticamente não mudou desde 2014. No entanto, quase uma em cada dez pessoas viveu com dificuldades financeiras.

A Suíça alcançou uma pontuação de satisfação com a vida de 8 de 10, colocando-a à frente dos países vizinhos Áustria (7,9), Itália (7,2), França (7) e Alemanha (6,5), informou o FSO na terça-feira.

A satisfação aumenta com a idade, o nível de escolaridade e a renda. A população suíça está particularmente satisfeita em áreas interpessoais, como a convivência, o ambiente de trabalho e os relacionamentos pessoais.

Mais da metade das pessoas com 16 anos ou mais estava muito satisfeita nessas áreas em 2022. A população está bastante insatisfeita com seu tempo de lazer ou situação financeira pessoal. Apenas uma em cada três pessoas estava muito satisfeita nessas áreas.

Em 2022, 4,9% da população teve que passar sem bens, serviços ou atividades sociais importantes por motivos financeiros. Apenas uma em cada dez pessoas afetadas por essa privação está muito satisfeita com suas vidas, continua o relatório. Da população como um todo, as pessoas “muito satisfeitas” representam mais de um terço. Um quarto das pessoas carentes declarou que se sentia desanimado ou deprimido na maior parte do tempo ou o tempo todo. O número para toda a população foi de apenas 5%.

702.000 pessoas são pobres

A taxa de pobreza foi de 8,2%, o que corresponde a cerca de 702.000 pessoas. No ano anterior, no entanto, a taxa foi ainda maior, de 8,7%. Os aumentos de preços de eletricidade, custos de aquecimento e bens de consumo desde 2022 ainda não estão refletidos nos números do FSO. Os estrangeiros, as famílias monoparentais, as pessoas sem instrução pós-obrigatória e as famílias sem pessoas com emprego remunerado são os mais afetados pela pobreza de renda.

Entre a população ativa, a taxa de pobreza foi de 3,8%, o que corresponde a 144.000 pessoas. Em 2022, o limite de pobreza para uma pessoa solteira era de CHF 2.284 (US$ 2.534) por mês e de CHF 4.010 por mês para dois adultos com dois filhos.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

