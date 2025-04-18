Швейцария, США и дефицит яиц: что даст поиск нестандартных решений?

Яйца на сортировочном конвейере компании Eico в Берне, Швейцария. За час здесь проверяют до 100 тыс яиц. Keystone / Christian Beutler

Массовая выбраковка кур из-за птичьего гриппа в США в сочетании с увеличением масштабов спроса привела к резкому увеличению цен на яйца и заставила представителей пищевой отрасли, в том числе производителей заменителей яиц, задуматься о нестандартных путях решения этой проблемы.

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Начиная с января 2022 года в птицеводческом секторе Соединённых Штатов было зарегистрировано более 1600 вспышек птичьего гриппа — эта волна стала первым с 2016 года заметным возвращением возбудителя птичьего гриппа подтипа H5N1, отличающегося крайне высокой вирулентностью. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (US Centers for Disease Control and Prevention, CDC), с начала новой эпидемии и в связи с выявлением вирусов высокопатогенного птичьего гриппа типа A(H5) уже было уничтожено или выбраковано более 168 млн голов птицы. Массовая гибель несушек привела к рекордному росту цен на яйца в США.

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«Администрация Байдена мало что сделала для решения проблемы вспышек птичьего гриппа и последовавшего за ними взлета цен на яйца. Администрация Трампа, напротив, серьёзно относится к этой проблеме». Таково утверждение нового министра сельского хозяйства США Брук Роллинс (Brooke Rollins), опубликованноеВнешняя ссылка в феврале 2025 года в статье для Wall Street Journal. В этом материале она также объявилаВнешняя ссылка о выделении одного миллиарда долларов на защиту американской птицеводческой отрасли и на решение задачи снижения цен на яйца в дополнение к компенсациям, уже выплачиваемым фермерам за вынужденную выбраковку птицы.

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А между тем птичий грипп затронул и Европу. По данным Всемирной информационной системы здоровья животных (World Animal Health Information System / WAHISВнешняя ссылка), начиная с 2021 года на европейском континенте было уничтожено или выбраковано около 134 миллионов голов домашней птицы. Рынок яиц в Европе так до сих пор и не восстановился в полном объёме.

Швейцария: устойчивый спрос на яйца и ограниченные поставки

В Швейцарии также были зарегистрированы случаи высокопатогенного птичьего гриппа — как среди домашних, так и среди диких птиц. Власти обязали фермерские хозяйства в пострадавших регионах временно содержать птицу только в вольерах, однако массовой выбраковки в Швейцарии не проводилось. Тем временем спрос на яйца продолжает увеличиваться. Этот тренд связан с тем, что с недавних пор яйца, в ситуации резкого взлета степени популярности белковых диет, стали рассматриваться как пример «доступного и здорового» продукта питания.

В сентябре 2023 года швейцарскому правительству, чтобы удовлетворить внутренний спрос, даже пришлось увеличить примерно на 7500 тонн квоту на беспошлинный импорт яиц, что соответствует росту на 43%. С приближением Пасхи основные ретейлеры страны оказались в особенно непростом положении. Крупнейшая швейцарская сеть супермаркетов Migros была вынуждена публично объяснять Внешняя ссылкапокупателям, почему полки с яйцами иногда пустуют:

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«В 2024 году спрос на яйца вырос примерно на 10%, а на свежие швейцарские яйца от птиц свободного выгула — ещё больше. Предложение просто не успевает за этим спросом». Чтобы восполнить нехватку, ретейлер активно закупает яйца в других европейских странах. Но и там возникают трудности. Как поясняет компания Migros, поскольку увеличение масштабов спроса на яйца наблюдается и в других странах Европы, сейчас там существуют ограничения на их экспорт.

Растительные заменители яиц

На фоне этих проблем возможным выгодоприобретателем оказывается прежде всего нишевый сектор растительных альтернатив яйцам. Хотя такие продукты питания пока менее известны, чем заменители мяса, они также ориентированы на потребителей, стремящихся к этичному и экологичному питанию, особенно на так называемых «флекситариев», сознательно ограничивающих потребление продуктов животного происхождения без полного отказа от них.

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Одной из таких компаний является Just Egg из Сан-Франциско, производящая заменители яиц на основе бобов мунг — зернобобовой культуры, также известной как зелёная фасоль или маш (Vigna radiata). Эти бобовые богаты белком, обладают нейтральным вкусом и способностью имитировать структуру яичных белков, благодаря чему они активно используются в составе веганских продуктов.

Табличка в супермаркете Migros в Берне, извещающая покупателей о дефиците яиц в Швейцарии: «К сожалению, из-за нехватки у нас в стране яиц кур свободного выгула в ближайшее время некоторых товаров может не быть в продаже». Keystone / Alessandro Della Valle

На фоне дефицита натуральных яиц компания Just Egg демонстрирует значительное увеличение всех своих основных показателей. По словам директора по маркетингу компании Томаса Россмайсля (Thomas Rossmeissl), объемы продаж компании увеличиваются сейчас в пять раз быстрее, чем ещё год назад, при этом 91% клиентов компании не являются веганами или вегетарианцами, а 56% покупателей возвращаются за повторной покупкой, что, по его мнению, говорит об устойчивом изменении потребительских привычек.

Швейцарские инновации в условиях дефицита

Аналогичная тенденция наблюдается и в Швейцарии, где сектор пищевых технологий отличается значительной степенью привлекательности для инвестиций. «На фоне продолжающихся в США вспышек птичьего гриппа мы фиксируем устойчивый рост интереса к нашим растительным альтернативам яйцам, особенно со стороны крупных компаний», — отмечает Сильван Ляйбахер (Silvan Leibacher), соучредитель и генеральный директор швейцарского стартапа EggField. Эта компания активно использует бобовые, такие как нут и горох, для воспроизведения вкуса и текстуры цельных яиц, белков и желтков, применяемых в кулинарии и при выпечке.

Контейнеры (каждый по 1000 кг) с продукцией EggField готовы к отправке заказчикам для тестирования. EggField

Продукция компании поставляется в швейцарские рестораны и пекарни, а также международным дистрибьюторам, включая компании Bäko Germany и German Producers. «В этом квартале мы реализовали на 53% больше продукции по сравнению с тем же периодом прошлого 2024 года — тема замены яиц определённо остаётся актуальной для отрасли», — говорит Сильван Ляйбахер. По его словам, крупнейшие швейцарские транснациональные компании, такие как Nestlé и Lindt & Sprüngli, не испытывают серьёзных проблем, поскольку яйца составляют лишь незначительную долю потребляемого ими сырья.

Однако продукция от EggField уже вызвала интерес у фирм, находящихся в поисках альтернативных решений на случай перебоев с поставками настоящих яиц. Как подчеркивает Сильван Ляйбахер, «в настоящее время нашу продукцию — в качестве меры на случай дефицита и возможного скачка цен — тестируют более четырех десятков производителей продуктов питания из разных стран Евросоюза».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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