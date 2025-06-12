«Не каждый обвал в горах происходит из-за изменения климата»
Скальные обвалы, оползни, селевые потоки — не становится ли жизнь в Альпах всё более опасной? Катастрофический оползень, уничтоживший деревню Блаттен, вновь вывел этот вопрос на первый план.
Борис Превишич (Boris Previšić) — профессор Университета Люцерна, основатель Института культур Альп в кантоне Ури (Urner Institut Kulturen der AlpenВнешняя ссылка), специалист в области литературы и культурологии. Уже много лет он изучает жизнь в альпийском регионе.
SRF News. Можно ли количественно оценить, насколько жизнь в Альпах стала опаснее?
Борис Превишич. Исследования показывают, что действительно крупные горные обвалы — то есть объёмом более одного миллиона кубометров — в период с 1900 по 1980 год происходили только четыре раза. Сейчас мы сталкиваемся с такими событиями почти каждые два года. Следовательно, можно говорить как минимум о десятикратном увеличении степени риска.
Статистически это пока не подтверждено с полной строгостью, но очевидно одно: частота подобных событий резко возросла. Тем не менее не каждый обвал связан с изменением климата. Обвалы были всегда — и будут происходить в будущем. Однако именно изменение климата в значительной мере отвечает за нынешнее учащение таких событий.
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Что это значит для людей, которые живут в горах? Им придётся покинуть свои дома?
На это нужно смотреть конкретно, в каждом отдельном случае — исходя из того, где находятся очаги опасности. В Швейцарии у нас выстроена относительно надёжная система мониторинга и предупреждения стихийных бедствий в горах. Особенно хорошо она работает в зонах, где риски связаны с водой — паводками и, частично, селевыми потоками.
Что касается оттаивания вечной мерзлоты, то это затрагивает прежде всего крутые склоны в высокогорных районах. Это масштабные события, но они не случаются настолько часто, чтобы можно было сказать: в ближайшие десять лет здесь обязательно произойдёт катастрофа.
Альпы велики. Разве можно проконтролировать каждую вершину?
На самом деле вечная мерзлота присутствует далеко не везде. Её площадь — около 2 500 квадратных километров — составляет даже меньше одной десятой всей территории Альп. Особого внимания требуют крутые склоны, сложенные из неустойчивых пород. Именно они представляют собой наибольшую угрозу.
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Должны ли жители горных районов активнее адаптироваться к новым условиям?
Думаю, жители Альп всегда были приспособлены к подобным вызовам. Конечно, угрозы становятся серьёзнее. Но не настолько, чтобы пришлось покидать целые долины или в целом Альпы. Я, например, не считаю, что нам придется оставить долину Лёченталь.
В отдельных местах, возможно, потребуется пересмотреть структуру защитных лесов, где-то — выбрать иное место для поселения. Возможно, придётся и ментально примириться с новой реальностью — или вновь обратиться к традициям, издревле известным по альпийскому хозяйству. Например, к полукочевому образу жизни: зимовать в одном месте, а лето проводить в другом.
Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI swissinfo.ch / ип / нк / ап.
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