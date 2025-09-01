Самой высокой плотине Европы исполняется 75 лет!
Гравитационная плотина Grande Dixence, расположенная в самом сердце Швейцарских Альп, способствовала началу гидроэнергетической революции в Швейцарии. Она стала символом швейцарского инженерного искусства и краеугольным камнем энергетической стратегии страны.
Построенная в период с 1950 по 1961 год 3000 рабочими в тяжелых условиях, плотина является свидетельством человеческой изобретательности и стойкости. В этом видео мы возвращаемся в прошлое, чтобы напомнить об этапах её строительства.
