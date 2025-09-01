The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Адаптация к изменению климата

Самой высокой плотине Европы исполняется 75 лет!

Этот контент был опубликован на
1 минута

Я журналист, пишущий о проблемах климата, а также о науке и технологиях. Меня интересует влияние изменения климата на нашу повседневную жизнь и поиск научных решений этой проблемы. Я родился в Лондоне, и у меня двойное гражданство - Швейцарии и Великобритании. После изучения современных языков и переводческого дела я получил профессию журналиста и в 2006 году начал работать в swissinfo.ch. Владею английским, немецким, французским и испанским языками.

Я занимаюсь созданием видеороликов и подкастов о науке и технологиях. Разрабатываю разъяснительные видеоформаты для просмотра на мобильных устройствах, смешивая анимацию и документалистику. Я изучал кинематографию и анимацию в Цюрихской Высшей школе прикладных искусств и начал работать видеожурналистом в SWI swissinfo.ch в 2004 году. С тех пор я специализируюсь на создании разных стилей анимации для наших визуальных продуктов.

Гравитационная плотина Grande Dixence, расположенная в самом сердце Швейцарских Альп, способствовала началу гидроэнергетической революции в Швейцарии. Она стала символом швейцарского инженерного искусства и краеугольным камнем энергетической стратегии страны.

Построенная в период с 1950 по 1961 год 3000 рабочими в тяжелых условиях, плотина является свидетельством человеческой изобретательности и стойкости. В этом видео мы возвращаемся в прошлое, чтобы напомнить об этапах её строительства.

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Плотина Гран-Диксанс протянулась на 700 метров по гребню и расположена на высоте 2 365 метров над уровнем моря. Это крупнейшая в мире гравитационная бетонная плотина: она удерживает воду исключительно за счёт собственной массы, в отличие от насыпных земляных дамб, которые опираются на уплотнённый грунт и широкое основание, имея трапециевидный (пирамидальный) профиль.

Эксперты предупреждают: несмотря на весь технологический прогресс, риски, связанные с ядерной энергетикой, по-прежнему актуальны.

