Barragem mais alta da Europa comemorou 75 anos

A hidrelétrica Grande Dixence, situada no coração dos Alpes suíços, ajudou a desencadear uma revolução na energia hidrelétrica na Suíça.

Sou jornalista especializado em clima e ciência/tecnologia. Me interesso pelos efeitos das mudanças climáticas na vida cotidiana e nas soluções que a ciência apresenta. Nasci em Londres e tenho dupla-nacionalidade suíça e inglesa. Depois de estudar línguas modernas e tradução, fiz uma formação de jornalista e entrei para a swissinfo.ch em 2006. Meus idiomas de trabalho são inglês, alemão, francês e espanhol.

Meu trabalho é produzir vídeos e podcasts sobre temas ligados à ciência e tecnologia. Sou especialista em desenvolver formatos de vídeo explicativos para visualização em celulares, misturando estilos de animação e documentário. Estudei cinema e animação na Universidade de Artes de Zurique e comecei a trabalhar como jornalista na SWI swissinfo.ch em 2004. Desde então, me especializei na criação de diferentes estilos de animação para nossos produtos visuais.

A barragem se tornou um símbolo da engenharia suíça e uma pedra angular da estratégia energética do país. Construída entre 1950 e 1961 por 3.000 trabalhadores em condições extremamente difíceis, a barragem é um testemunho da engenhosidade e resiliência humanas. Neste vídeo, voltamos no tempo para explorar sua notável fase de construção.

