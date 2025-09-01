Barragem mais alta da Europa comemorou 75 anos

A hidrelétrica Grande Dixence, situada no coração dos Alpes suíços, ajudou a desencadear uma revolução na energia hidrelétrica na Suíça.
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Sou jornalista especializado em clima e ciência/tecnologia. Me interesso pelos efeitos das mudanças climáticas na vida cotidiana e nas soluções que a ciência apresenta.
Nasci em Londres e tenho dupla-nacionalidade suíça e inglesa. Depois de estudar línguas modernas e tradução, fiz uma formação de jornalista e entrei para a swissinfo.ch em 2006. Meus idiomas de trabalho são inglês, alemão, francês e espanhol.
Meu trabalho é produzir vídeos e podcasts sobre temas ligados à ciência e tecnologia. Sou especialista em desenvolver formatos de vídeo explicativos para visualização em celulares, misturando estilos de animação e documentário.
Estudei cinema e animação na Universidade de Artes de Zurique e comecei a trabalhar como jornalista na SWI swissinfo.ch em 2004. Desde então, me especializei na criação de diferentes estilos de animação para nossos produtos visuais.
A barragem se tornou um símbolo da engenharia suíça e uma pedra angular da estratégia energética do país. Construída entre 1950 e 1961 por 3.000 trabalhadores em condições extremamente difíceis, a barragem é um testemunho da engenhosidade e resiliência humanas. Neste vídeo, voltamos no tempo para explorar sua notável fase de construção.
Mais lidos
Mostrar mais
Política exterior
Quatro em cada dez adultos na Suíça têm origem migratória
Suíça planeja fim da proibição nuclear para garantir energia estável
Este conteúdo foi publicado em
Suíça avalia revogar banimento nuclear para garantir energia e reduzir CO₂. Pesquisadores alertam: há riscos graves na mineração, na cadeia nuclear e em cenários extremos.
Este conteúdo foi publicado em
Como a Suíça reduz suas emissões de gases de efeito estufa? O segundo vídeo explica a estratégia do país dos Alpes para ajudar a alcançar os objetivos firmados no Acordo de Paris.
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.