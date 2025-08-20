Как изменение климата угрожает швейцарскому туризму

Глобальное потепление всё сильнее бьёт по швейцарскому туризму — особенно страдает зимний спорт. Keystone / Anthony Anex

Глобальное потепление всё сильнее бьёт по швейцарскому туризму — особенно страдает зимний спорт. Сезоны смещаются по времени, порой их уже сложно отличить друг от друга, снега всё меньше, погодные условия становятся всё менее предсказуемыми. Эксперт в области Моника Банди рассказала нам, с какими вызовами, по её мнению, сталкивается отрасль туризма и возможен ли вообще туризм, не наносящий вреда климату.

9 минут

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Влияние негативных последствий изменения климата особенно заметно в туристических регионах. «Повышение температуры губительно для горнолыжного туризма», — говорит Моника Банди (Monika Bandi), руководитель Исследовательского центра по туризму при Бернском университете (Forschungsstelle Tourismus an der Universität BernВнешняя ссылка). Сюда же следует добавить всё более частые ливни летом, бесснежные зимы и оттаивание вечной мерзлоты, что становится источником рисков для склонов и находящейся на них инфраструктуры: проложенных маршрутов, укрепленных троп, горных мостов.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Решения в области климата Почему рушатся швейцарские горы? Всё не так просто Этот контент был опубликован на Оползни и селевые потоки в Швейцарии становятся всё более частыми. Они делают небезопасными даже те районы, где люди жили веками. Читать далее Почему рушатся швейцарские горы? Всё не так просто

Из-за этого сегодня в зоне риска уже находится каждая третья горная турбаза Швейцарского альпийского клуба (SAC). Организация Schweizer Wanderwege («Швейцарские пешие туристические маршруты»)Внешняя ссылка предупреждает: стихийные бедствия всё чаще сегодня происходят в тех регионах и в те сезоны, которые раньше считались надёжно стабильными: тающий грунт провоцирует камнепады и сходы селевых потоков. «В зависимости от региона и времени года последствия изменения климата выглядят по-разному», — объясняет Моника Банди. В горах зимой не хватает снега, летом отдыху мешают грозы и затяжные дожди. Но не все изменения однозначно негативны.

Летом альпийские районы могут привлекать уставших от жары туристов умеренными температурами, а осенний сезон там теперь продолжается до октября или даже ноября. Организация Schweiz Tourismus активно продвигает в качестве бренда «Осень в Швейцарии», к участию в маркетинговой кампании она привлекла теннисиста Роджера Федерера и киноактера Мадса Миккельсена.Внешняя ссылка

Зимние курорты в сложном положении

Но больше всего от погодных изменений страдают традиционные зимние курорты. «Сезон с гарантированными ста днями снега высотой 30–50 см становится всё менее вероятным», — подчёркивает Моника Банди. Учёные прогнозируют, что к 2050 году нулевая изотерма поднимется ещё на 300 метров. Особенно сильно это скажется на курортах, расположенных на высоте ниже 1500 метров над уровнем моря. Там всё чаще будет идти дождь вместо снега, особенно в начале и конце зимы. Сезон станет короче. Надеяться на искусственный снег не приходится: снежные пушки работают только при температуре ниже нуля.

В этом видеоролике (начиная с 00:54) оператор подъёмника, расположенного на высоте 900 метров, объясняет, почему он всё равно продолжает производить искусственный снег для лыжных трасс.

Кто будет кататься на лыжах через 20 лет?

Сейчас ещё довольно сложно сказать, в какой степени все эти изменения повлияют на интерес к зимнему отдыху в Швейцарии — стране, где «лыжи в каждом доме». «Сегодня всё меньше детей учатся кататься на лыжах, — говорит Моника Банди. — А через 10–20 лет? Будут ли вообще желающие платить 80–100 франков за день катания?» Спрос снижается — это признали и представители швейцарских горных железных дорог, вынужденные уже сейчас размышлять о том, как им придется жить и работать в ближайшем будущем.

Показать больше

Показать больше Демография В Швейцарии ржавеют десятки горнолыжных подъемников Этот контент был опубликован на Горные подъемники часто выводятся из эксплуатации и становятся на долгое время «позорным пятном на ландшафте». Читать далее В Швейцарии ржавеют десятки горнолыжных подъемников

Уже сейчас в стране насчитывается более шести десятков неработающих подъёмников, и по мере потепления климата их число, скорее всего, будет только увеличиваться. Многие курорты, например Ленцерхайде, Ароза или Саас-Фе, уже начали переориентацию на круглогодичный туризм. С целью компенсировать падение доходов от зимнего сезона они развивают летние предложения и стремятся привлечь к себе новую аудиторию.

Курорт нового типа

Для этого они прежде всего инвестируют в инфраструктуру: строят велосипедные и беговые трассы, скалодромы и тематические пешеходные маршруты. В их предложениях появляются йога-ретриты, гастрономические прогулки, экскурсии с дегустациями. Среди таких новых проектов — ледниковая тропа Glacier Experience TrailВнешняя ссылка в регионе Энгадин (кантон Граубюнден), парк Arosa BärenlandВнешняя ссылка и развитие велосипедного туризмаВнешняя ссылка в Дисентисе и Седруне.

При этом туризм не только страдает от изменения климата, но и сам способствует ему. По словам Моники Банди, на две трети углеродный след в сфере туризма формируется за счет дороги на отдых и обратно — в частности как следствие авиаперелётов, притом что альтернативное биотопливо остаётся дорогим и недоступным, а компенсировать этот ущерб за счет снижения углеродной нагрузки на других этапах невозможно.

Один из вероятных путей решения проблемы — ориентироваться на гостей из соседних регионов, которые приезжают и остаются надолго. «Так делают, например, в Скуоле или Адельбодене, где много таких постоянных гостей», — говорит Моника Банди. Но многие направления, такие как Интерлакен или регион горы Юнгфрауйох, живут за счёт бесконечного потока новых туристов со всего мира, что усиливает нагрузку на климат.

Что же делать? Специалист делится своими идеями:

Показать больше

Показать больше «Прогресс и инновации сделают туризм экологически устойчивым» Этот контент был опубликован на Франциско Бетти: «Если в ближайшие 20 лет индустрия туризма и сможет перейти на рельсы устойчивого развития, то только благодаря инновациям». Читать далее «Прогресс и инновации сделают туризм экологически устойчивым»

Оставшаяся треть выбросов связана с питанием, строительством и инфраструктурой. Канатные дороги в Швейцарии в основном работают на гидроэнергии и не представляют серьёзной проблемы. Гостиницы тоже начинают переходить на солнечные батареи, вегетарианские меню и принципы энергонезависимости. Хороший пример — сеть швейцарских молодёжных хостелов. За последние 20 лет, несмотря на расширение масштабов туризма, они сократили свои выбросы CO₂ вдвое — благодаря экологичному строительству и снижению доли мяса в рационе столовых.

Этому также способствует то, что их гости, как правило, приезжают из близлежащих регионов. Многие туристические районы разрабатывают сегодня собственные климатические инициативы. В Давосе, например, действует фонд MyclimateВнешняя ссылка: гости могут делать добровольные взносы, а местные предприятия туризма каждый такой взнос удваивают. Средства идут на установку солнечных панелей и энергетическую модернизацию зданий.

Рост или экологическая устойчивость?

Главная цель — снижать выбросы парниковых газов (водяной пар, метан, углекислота) без законодательного давления и чиновного принуждения. Ароза, к примеру, хочет стать одним из самых устойчивых курортов в Альпах. Для этого там разработана стратегия Arosa 2030Внешняя ссылка, задача которой — совместить прибыль, развитие и климатическую ответственность. Но именно здесь, по словам Моники Банди, и кроется основное противоречие. «Можно создавать отличные инициативы по снижению углеродного следа. Но если при этом параллельно увеличивается поток гостей и расширяется инфраструктура — то экономический рост просто съедает результаты всех этих усилий».

Намеченная федеральным правительством цель (достижение нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году) касается и туристической отрасли. И больше всего проблем с достижением этой цели, как считает М. Банди, именно у горнолыжных курортов. «Железные дороги можно сделать климатически нейтральными. Но снегоуплотнительные машины — это другое: вряд ли их получится эффективно перевести на электричество, особенно на крутых склонах. Так что пока туризм находится в противоречивом положении: он стремится к экологической устойчивости, но пока он всё ещё критически зависит от экстенсивного роста».

Горные курорты приспосабливаются к изменению климата

Межсезонье превращается в норму. В Арозе и Ленцерхайде ноябрь теперь предлагает всё сразу: лыжи, велопрогулки и пешие походы возможны в один и тот же день.

Курорты поднимаются выше. Из-за ненадёжного снежного покрова в долинах зимние зоны отдыха смещаются на всё большие высоты. Церматт планирует искусственное оснежение ледника Теодул (TheodulgletscherВнешняя ссылка) и склонов горы Малый Маттерхорн, там же на уровне 3800 метров город строит новый ресторан — с расчётом на снег зимой и прохладу летом.

Альянсы с целью развития круглогодичного туризма. Андерматт, Седрун и Дисентис образовали единый горнолыжный регион: там достаточная высота и сейчас гарантирует наличие снега для катания на лыжах. Андерматт, кроме того, делает ставку на круглогодичный туризм, а не только на лыжи: здесь открываются поля для гольфа, есть уже концертный зал и рестораны высокой кухни.

Фиксированные цены из-за нестабильной погоды. Курорт Сёренберг (Sörenberg, кантон Люцерн) отказался из-за непредсказуемой погоды от гибкого ценообразования и вернулся к фиксированной цене ски-пассов. А на вершине Бриенцер-Ротхорн (Brienzer Rothorn) в 2024 году появился новый ресторан, который продвигается на рынке под брендом Top of BiosphäreВнешняя ссылка.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Все по теме Наука Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме Наука

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Кантон Аппенцелль-Внутренний ограничит кемпинг-туризм Этот контент был опубликован на Правительство швейцарского кантона Аппенцелль-Внутренний приняло решение ограничить кемпинг-туризм. Читать далее Кантон Аппенцелль-Внутренний ограничит кемпинг-туризм