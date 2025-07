Come il cambiamento climatico mette sotto pressione il turismo in Svizzera

L'innevamento nelle stazioni sciistiche svizzere alle quote più basse non potrà essere garantito a causa del riscaldamento climatico. Keystone / Anthony Anex

Il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova il turismo in Svizzera. Le attività sugli sci sono particolarmente colpite. Una ricercatrice spiega quali sfide attendono il settore e se un turismo climaticamente neutro sia davvero realistico.

8 minuti

Il cambiamento climatico sta trasformando la Svizzera e questo è particolarmente evidente nelle regioni turistiche. “L’aumento delle temperature è fatale per le attività turistiche sugli sci”, afferma Monika Bandi, direttrice del Centro di ricerca sul turismo dell’Università di Berna. “A ciò si aggiungono precipitazioni intense più frequenti in estate, inverni con meno pioggia e lo scioglimento del permafrost, che può rendere instabili i pendii”.

Un rifugio di montagna su tre del Club alpino svizzero è potenzialmente a rischio, poiché si trova in aree in cui il permafrost si sta sciogliendo. Anche i sentieri escursionistici sono minacciati. In futuro bisognerà tener conto dei pericoli naturali anche in zone e stagioni che finora ne erano state risparmiate, scrive l’associazione Sentieri Svizzeri.

Il disgelo del permafrost porterà a un aumento delle cadute di massi. Piogge torrenziali e valanghe di neve bagnata si verificheranno con maggiore frequenza a basse quote.

>> Una frana ha quasi completamente sepolto il villaggio alpino di Blatten alla fine di maggio 2025:

Stagione autunnale più lunga

“Gli effetti del cambiamento climatico variano molto a seconda del luogo e della stagione. In montagna, la mancanza di neve mette a rischio il turismo sciistico, mentre in estate i temporali ostacolano le attività all’aperto”, spiega Bandi.

Tuttavia, non tutti gli effetti sono negativi. “In estate, le regioni alpine possono diventare più attrattive grazie alle temperature più fresche”, dice. Inoltre, la stagione autunnale sarà più lunga anche ad altitudini più elevate e potrebbe protrarsi fino al mese di novembre.

Svizzera Turismo ha recentemente promosso l’autunno in modo mirato. Le due celebrità Roger Federer e Mads Mikkelsen sono i protagonisti di un video promozionaleCollegamento esterno destinato ad attirare più turisti e turiste in Svizzera durante la stagione autunnale.

Il problema maggiore legato all’aumento delle temperature riguarda però le località di sport invernali. “Garantire 100 giorni all’anno con un manto nevoso di 30-50 cm sta diventando sempre più irrealistico”, afferma Bandi. Secondo una scheda informativaCollegamento esterno di Funivie Svizzere, l’isoterma di zero gradi salirà di altri 300 metri entro il 2050.

Le stazioni sciistiche situate a medie altitudini, fino a 1’500 metri, sono particolarmente colpite: in futuro, le precipitazioni cadranno più sottoforma di pioggia che di neve, soprattutto all’inizio e alla fine dell’inverno. La stagione sciistica sarà quindi più corta.

I cannoni da neve non potranno compensare questa mancanza, poiché funzionano solo nei giorni con temperature inferiori a 0 °C.

>> In questo video (dal minuto 00:54), il gestore di uno skilift a 900 metri di altitudine spiega perché continua comunque a innevare la sua pista con neve artificiale:

Quanto saranno profonde le trasformazioni per le stazioni sciistiche svizzere è difficile da prevedere. “Oggi non sono più molti i bambini che imparano a sciare”, osserva Monika Bandi. Tra 10 o 20 anni, s’interroga la ricercatrice, ci sarà ancora il desiderio di spendere 80 o 100 franchi per una giornata sugli sci?

Anche l’associazione Funivie Svizzere prevede un calo della domanda nella sua strategia di adattamentoCollegamento esterno. Già oggi, oltre 60 impianti di risalita sono all’abbandono e con l’aumento delle temperature il loro numero è destinato a crescere.

Per compensare le perdite della stagione invernale, località tradizionalmente sciistiche come Lenzerheide, Arosa e Saas Fee si sono attrezzate per favorire il turismo anche in estate, offrendo molto più che semplici escursioni.

Le destinazioni alpine investono nelle infrastrutture estive, costruendo piste per mountain bike e la corsa, parchi avventura, sentieri tematici e proponendo soggiorni di yoga e passeggiate enogastronomiche.

Svizzera Turismo, contattata da Swissinfo, cita tra le nuove offerte un sentiero tematico dedicato ai ghiacciai in EngadinaCollegamento esterno, il territorio degli orsi ad ArosaCollegamento esterno e percorsi in bicicletta, come a Disentis Sedrun.

Il turismo produce CO₂

Il turismo in Svizzera non è solo vittima del cambiamento climatico, ma anche una delle sue cause. La produzione di CO₂ a esso associata è facile da calcolare, ma difficile da eliminare. “Due terzi dell’impronta di carbonio di un viaggio derivano dagli spostamenti di andata e ritorno”, spiega Monika Bandi. “Questo è il caso soprattutto dei viaggi a lunga distanza.”

Una possibile soluzione? Turisti e turiste provenienti da regioni vicine, che restano più a lungo nella stessa destinazione. “Come accade con gli ospiti abituali a Scuol o ad Adelboden”, dice Bandi.

Altre località quali Interlaken o la Jungfraujoch puntano invece su un flusso costante di nuovi visitatori e visitatrici da tutto il mondo. Tuttavia, i carburanti sostenibili per l’aviazione non sono ancora un’opzione praticabile e le compensazioni non rappresentano una vera riduzione del danno climatico.

Il restante terzo dell’impronta climatica è legato a cibo, costruzioni e infrastrutture per le attività. “Le funivie sono alimentate in gran parte con l’energia idroelettrica, quindi non sono un fattore rilevante”, precisa Bandi. Le strutture ricettive cercano di ridurre le emissioni in vari modi, ad esempio tramite impianti solari sui tetti e menù vegetariani o vegani sempre più diffusi negli hotel.

>> La tecnologia può rendere il turismo più sostenibile:

Monika Bandi cita l’esempio degli ostelli della gioventù svizzeri, che negli ultimi 20 anni, pur crescendo, hanno dimezzato le loro emissioni di CO₂. Ci sono riusciti costruendo in modo ecologico e riducendo l’offerta di carne nei loro menù. Inoltre, il loro impatto è minore anche perché attraggono ospiti che provengono da luoghi più vicini.

Progetti regionali per una maggiore sostenibilità

Anche intere regioni turistiche hanno lanciato progetti per ridurre la propria impronta ecologica. Un esempio è il fondo climatico Davos di MyclimateCollegamento esterno, basato su contributi volontari dei turisti, che vengono raddoppiati dalle strutture ricettive. I soldi sono usati per finanziare progetti locali di protezione del clima, come risanamenti di edifici o impianti solari.

L’obiettivo è ridurre le emissioni di CO₂ a livello locale, senza che questo sia imposto per legge. Anche Arosa punta a diventare una delle destinazioni più sostenibili delle Alpi: la sua strategia mira a conciliare crescita e sostenibilità entro il 2030.

La difficoltà sta proprio qui, secondo Monika Bandi: “Si possono creare singole offerte ecologiche per ridurre l’impronta ambientale. Ma se allo stesso tempo si amplia l’offerta turistica, l’effetto della crescita annulla i risparmi ottenuti”.

L’obiettivo del Governo federale di raggiungere un bilancio netto delle emissioni pari a zero entro 2050 si applica anche al turismo. La sfida sarà particolarmente grande per le stazioni sciistiche, sostiene Bandi. “Gli impianti di risalita possono essere gestiti in modo neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO 2 ” perché funzionano in gran parte grazie all’elettricità verde, afferma.

I gatti delle nevi, invece, hanno un forte impatto energetico. Questo perché potrebbero essere alimentati elettricamente per le piste da sci di fondo, ma non per i pendii ripidi, dove è necessario un motore a energie fossili.

“In fin dei conti, il turismo ha un rapporto diviso con la sostenibilità”, afferma Bandi.

A cura di Balz Rigendinger

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

