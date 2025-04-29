Франк усиливается: Швейцария готовится к снижению ключевой ставки?

Швейцарский франк стремительно укрепляется, ставя Швейцарию перед выбором: вернуть отрицательные ставки ЦБ или рискнуть торговыми отношениями с США. Keystone / Ti-Press / Alessandro Crinari

Швейцарский франк стремительно укрепляется, ставя Швейцарию перед выбором: вернуть отрицательные ставки ЦБ или рискнуть торговыми отношениями с США. Что выберет швейцарский Центробанк (SNB)?

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Газета Financial Times Доступно на 1 другом языке English en Swiss franc surge sparks bets on negative interest rates Оригинал Читать далее Swiss franc surge sparks bets on negative interest rates

Инвесторы ищут защиту от глобальных торговых потрясений, и не удивительно, что швейцарский франк поднялся по отношению к доллару США до своего десятилетнего максимума. Многие аналитики не исключают, что Центральный банк Швейцарии будет вынужден, с тем чтобы сдержать рост курса своей валюты, понизить процентные ставки до нуля или даже опуститься ещё ниже. Швейцарский франк, традиционно считающийся благодаря политической и экономической стабильности Альпийской республики особенно надёжным активом, на прошлой неделе достиг почти рекордной отметки по отношению к доллару: курс установился на уровне около 0,80 франка за доллар — и это впервые с момента шокового укрепления швейцарской валюты в январе 2015 года.

Такая динамика поставила швейцарские власти в сложное положение: им необходимо сдерживать рост курса франка, с тем чтобы поддержать экспортноориентированную экономику своей страны, при этом они не хотели бы спровоцировать негативную реакцию со стороны США, которые уже угрожают введением высоких таможенных тарифов в отношении швейцарской продукции. Центральный банк Швейцарии из-за этих «накладывающихся друг на друга тенденций» попадает в «исключительно сложную» ситуацию. Таково мнение Кита Джукса (Kit Juckes), главного валютного стратега банка Société Générale.

Внешний контент

«Швейцарское правительство не хотело бы вновь столкнуться с серьёзным дефляционным давлением, поэтому сейчас оно находится на распутье», — добавляет он. Трейдеры на финансовых рынках уже сейчас делают ставку на снижение процентных ставок Швейцарским национальным (центральным) банком (SNB), поэтому доходность краткосрочных государственных облигаций Швейцарии в последние дни ушла в отрицательную зону. Доходность двухлетних швейцарских облигаций, показатель, отражающий ожидания рынка относительно процентных ставок, в пятницу 25 апреля 2025 года опустилась немного ниже нуля.

Как отмечают аналитики, быстрое укрепление швейцарского франка становится для экономики Швейцарии в перспективе источником возможного дефляционного шока, причём этот риск усиливается на фоне последствий торговой войны, начатой президентом США Дональдом Трампом. Введение анонсированных в начале апреля «зеркальных» таможенных тарифов на швейцарские товары в размере 31% — что больше пошлин на товары из Европейского союза — было затем приостановлено на 90 дней, но эти пошлины остаются источником постоянного давления, при том, что США как были, так и являются и сейчас важнейшим торговым партнёром Швейцарии: на американский рынок приходится более 10% её экспорта.

Валютные манипуляции?

Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), которая также занимает должность министра финансов, провела на днях телефонный разговор с Дональдом Трампом, причем произошел этот разговор за несколько часов до того, как американский президент объявил о приостановке процесса запуска нового таможенно-тарифного режима. На прошлой неделе она вместе с министром экономики Швейцарии Ги Пармеленом отправилась в Вашингтон для встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом (Scott Bessent), где, по её словам, обсуждались «возможности укрепления сотрудничества между нашими странами».

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Швейцария, традиционно стремящаяся ограничивать чрезмерное укрепление франка, уже имеет опыт резких валютных шагов и решений. Так, в январе 2015 года Швейцарский Центробанк неожиданно отказался от фиксированного курса франка к евро, что привело к резкому скачку курса швейцарской валюты. Сегодня аналитики отмечают, что монетарные и политические власти в Берне опасаются новых возможных обвинений в валютных манипуляциях со стороны США, особенно если они примут решение о масштабных интервенциях на валютных рынках. Швейцария уже была, напомним, включена в список «валютных манипуляторов» в последние недели первого срока Трампа, отчасти в связи с валютными интервенциями, которые тогда провел швейцарский Нацбанк с целью смягчения финансовых последствий пандемии коронавируса. Позже, при администрации Дж. Байдена, она была исключена из этого списка.

Швейцарский франк также укрепился по отношению к евро, что ставит Швейцарию в затруднительное положение в отношениях с её другим крупнейшим торговым партнёром, Европейским союзом. Швейцарский Центробанк уже снизил ключевую процентную ставку до 0,25%, продемонстрировав завидную оперативность. Дальнейшее снижение стоимости денег рассматривается в Берне в качестве более безопасного в дипломатическом плане способа сдержать дальнейшее укрепление франка.

Ожидаемое снижения ставок ЦБ и прогноз по франку

Швейцарский Центробанк (SNB) удерживал процентные ставки на отрицательном уровне в течение восьми лет, в том числе и для того, чтобы ограничить укрепление франка, и этого курса он придерживался до 2022 года, когда им было принято решение повысить их и перевести в положительную зону, рассматривая эту меру как ответ на всплеск инфляции в период после пандемии. «Если SNB недоволен сильным франком и ограничен в возможностях в плане валютных интервенций, то снижение ставок ЦБ остаётся единственным вариантом», — отмечает Франческо Пезоле (Francesco Pesole), валютный стратег банка ING.

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Стефан Герлах (Stefan Gerlach), главный экономист EFG Bank, также считает, что возвращение к отрицательным ставкам «вполне возможно», добавляя, что валютные интервенции всё равно могут понадобиться. Стефан Герлах отметил также, что вероятность нового обвинения Швейцарии в валютных манипуляциях невелика. Среди «вменяемых людей, ещё оставшихся в Министерстве финансов США», преобладает мнение, что ситуация с франком не должна вызывать у них серьёзных озабоченностей. «Это (валютные интервенции) может стать проблемой, если вы сознательно занижаете курс ради конкурентного преимущества. Но это не проблема, если валюта естественным образом растёт, и власти пытаются лишь замедлить её укрепление», — пояснил Стефан Герлах.

Судя по состоянию свопового рынка вероятность снижения ключевой ставки до нуля на следующем заседании правления SNB в июне 2025 года составляет около 80%, а вероятность ухода в отрицательную зону к концу года остаётся при этом небольшой. Годовая инфляция в Швейцарии составляет сейчас показатель на уровне около 0,3%, то есть она находится уже в нижней части целевого диапазона Центрального банка по инфляции, установленного в промежутке от 0 до 2%. «Швейцарский Национальный банк определённо обеспокоен», — говорит Грегор Капферер (Gregor Kapferer), глава отдела швейцарских облигаций частного швейцарского банка Vontobel, добавляя, что масштабное валютное вмешательство рассматривается им в качестве крайней меры.

Франку нужен мир

«Во время предыдущей администрации Дональда Трампа Швейцария уже приобретала на время статус валютного манипулятора, но это не привело к реальным последствиям. Сейчас же Трамп демонстрирует гораздо большую решимость, поэтому SNB будет действовать осторожнее», — уверен Грегор Капферер. Афанасиос Вамвакидис (Athanasios Vamvakidis), глава глобальной валютной стратегии стран G10 в Bank of America, предполагает, что, напротив, SNB вполне может принять решение «поплыть против течения» и всё-таки прибегнуть к умеренным валютным интервенциям.

«Трудно себе представить, что новая администрация США будет возражать против некоторых интервенций», — отметил он, добавив, что такой вариант выглядит более вероятным, нежели возврат к отрицательным ставкам ЦБ. Если не учитывать валютный шок 2015 года, то курс доллара сейчас приближается по отношению к франку к минимуму 2011 года. «Возможно, франку просто нужен более спокойный мир, — указывает Кит Джукс из Société Générale. — Опасность, однако, состоит в том, что история показывает: с течением времени франк всё равно рано или поздно начинает и продолжает укрепляться».

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