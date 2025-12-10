The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Внешняя политика

Берн и Астана будут сотрудничать в сфере водных ресурсов

Управление водными ресурсами: Швейцария и Казахстан подписали соглашение
Швейцария и Казахстан подписали Декларацию о намерениях по реализации водной инициативы Blue Peace. Keystone-SDA

Швейцария и Казахстан подписали Декларацию о намерениях в области реализации водной инициативы Blue Peace. Цель проекта: содействовать политическому диалогу по вопросам управления водными ресурсами.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как сообщило Федеральное ведомство иностранных дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, EDA), меморандум о взаимопонимании был подписан в Берне главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом (Ignazio Cassis) и его казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым (Yermek Kocherbayev) во время официального визита последнего в Швейцарию.

Показать больше
Документ касается реализации второй фазы инициативы Blue Peace Central Asia. Эта программа, запущенная Швейцарией в 2017 году, направлена на поддержку усилий по превращению водных ресурсов («потенциального источника политической напряжённости») в фактор сотрудничества, стабильности и устойчивого развития. Добиться этого, как подчёркивает EDA, предполагается через «справедливое и эффективное» трансграничное управление водными ресурсами, что «особенно важно в условиях изменения климата».

Показать больше
Показать больше

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

