Берн и Астана будут сотрудничать в сфере водных ресурсов

Швейцария и Казахстан подписали Декларацию о намерениях в области реализации водной инициативы Blue Peace. Цель проекта: содействовать политическому диалогу по вопросам управления водными ресурсами.

Доступно на 3 других языках

Как сообщило Федеральное ведомство иностранных дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, EDA), меморандум о взаимопонимании был подписан в Берне главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом (Ignazio Cassis) и его казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым (Yermek Kocherbayev) во время официального визита последнего в Швейцарию.

Документ касается реализации второй фазы инициативы Blue Peace Central Asia. Эта программа, запущенная Швейцарией в 2017 году, направлена на поддержку усилий по превращению водных ресурсов («потенциального источника политической напряжённости») в фактор сотрудничества, стабильности и устойчивого развития. Добиться этого, как подчёркивает EDA, предполагается через «справедливое и эффективное» трансграничное управление водными ресурсами, что «особенно важно в условиях изменения климата».

