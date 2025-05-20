ВОЗ утвердила международный пандемический договор

Цель документа — предотвратить в случае новой глобальной пандемической угрозы неразбериху, подобную той, что возникла во время пандемии COVID-19. Keystone-SDA

Государства-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утвердили в Женеве Pandemic prevention, preparedness and response accord или Соглашение о предотвращении, готовности и реагировании на пандемии. Документ направлен на улучшение глобальной готовности к будущим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Anti-pandemic agreement approved by WHO members Читать далее Anti-pandemic agreement approved by WHO members

Français fr L’accord contre les pandémies approuvé par les membres de l’OMS Оригинал Читать далее L’accord contre les pandémies approuvé par les membres de l’OMS

На ежегодной Ассамблее ВОЗ делегации приняли договор без голосования. Председатель заседания спросил, имеются ли возражения. Поскольку никто не высказался, он объявил документ принятым.

Согласно договору, в случае новой пандемии будет обеспечена координированная поставка защитных средств, усилен мониторинг заболеваний у людей и животных, а также предусмотрена передача технологий, чтобы лекарства и вакцины могли производиться, в том числе, в беднейших странах.

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Новая система также должна гарантировать оперативное производство вакцин и справедливое распределение между странами с ограниченными ресурсами. Конкретные механизмы реализации документа ещё предстоит согласовать.

Хотя Соединенные Штаты не участвовали в принятии договора, ее участники учредили новую рабочую группу для разработки Приложения о механизмах новой системы доступа к PABS, к «патогенам и к порядку совместного использования полученных на их основе достижений в области противодействия пандемиям» (pathogens and benefit sharing).

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Показать больше ВОЗ принимает пандемийный договор без участия США Этот контент был опубликован на Пандемийный договор: как в Женеве удалось согласовать глобальные нормы, несмотря на выход США из ВОЗ. Читать далее ВОЗ принимает пандемийный договор без участия США

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