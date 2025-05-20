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ВОЗ утвердила международный пандемический договор

Цель документа — предотвратить в случае новой глобальной пандемической угрозы неразбериху, подобную той, что возникла во время пандемии COVID-19.
Цель документа — предотвратить в случае новой глобальной пандемической угрозы неразбериху, подобную той, что возникла во время пандемии COVID-19. Keystone-SDA

Государства-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утвердили в Женеве Pandemic prevention, preparedness and response accord или Соглашение о предотвращении, готовности и реагировании на пандемии. Документ направлен на улучшение глобальной готовности к будущим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

На ежегодной Ассамблее ВОЗ делегации приняли договор без голосования. Председатель заседания спросил, имеются ли возражения. Поскольку никто не высказался, он объявил документ принятым.

Согласно договору, в случае новой пандемии будет обеспечена координированная поставка защитных средств, усилен мониторинг заболеваний у людей и животных, а также предусмотрена передача технологий, чтобы лекарства и вакцины могли производиться, в том числе, в беднейших странах.

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Новая система также должна гарантировать оперативное производство вакцин и справедливое распределение между странами с ограниченными ресурсами. Конкретные механизмы реализации документа ещё предстоит согласовать.

Хотя Соединенные Штаты не участвовали в принятии договора, ее участники учредили новую рабочую группу для разработки Приложения о механизмах новой системы доступа к PABS, к «патогенам и к порядку совместного использования полученных на их основе достижений в области противодействия пандемиям» (pathogens and benefit sharing).

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