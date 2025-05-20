ВОЗ утвердила международный пандемический договор
Государства-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утвердили в Женеве Pandemic prevention, preparedness and response accord или Соглашение о предотвращении, готовности и реагировании на пандемии. Документ направлен на улучшение глобальной готовности к будущим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.
На ежегодной Ассамблее ВОЗ делегации приняли договор без голосования. Председатель заседания спросил, имеются ли возражения. Поскольку никто не высказался, он объявил документ принятым.
Согласно договору, в случае новой пандемии будет обеспечена координированная поставка защитных средств, усилен мониторинг заболеваний у людей и животных, а также предусмотрена передача технологий, чтобы лекарства и вакцины могли производиться, в том числе, в беднейших странах.
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Новая система также должна гарантировать оперативное производство вакцин и справедливое распределение между странами с ограниченными ресурсами. Конкретные механизмы реализации документа ещё предстоит согласовать.
Хотя Соединенные Штаты не участвовали в принятии договора, ее участники учредили новую рабочую группу для разработки Приложения о механизмах новой системы доступа к PABS, к «патогенам и к порядку совместного использования полученных на их основе достижений в области противодействия пандемиям» (pathogens and benefit sharing).
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