Вспышка, о которой не забыть: 80 лет после Хиросимы

Процесс разоружения застопорился, миллиарды снова инвестируются в наращивание атомных арсеналов. Но за этими цифрами — человеческая боль.

Прошло восемьдесят лет с того момента, как в небе над Хиросимой взорвалась атомная бомба. Мир с тех пор стал другим, но ядерное оружие не исчезло. Процесс атомного разоружения застопорился, миллиарды долларов снова инвестируются в наращивание атомных арсеналов. И сегодня мало кто уже понимает: за этими цифрами — человеческая боль и трагедия. Тем важнее становятся свидетельства выживших.

Хиросима, 6 августа 1945 года. Семилетняя Митико Кодама стояла у парты, рядом с окном. В ту секунду она не знала, что же ей делать: выбежать ли во двор — или, как учили, остаться в классе и укрыться под партой, натянув на голову защитный капюшон. Вероятно, ей показалось, что начинается обычная бомбардировка (такие происходили регулярно). Но последовавшая вспышка была нечто доселе невиданным — яркая, как солнце, только какая-то неестественная, одновременно жёлтая, оранжевая и серебристая, ведь стекла в окнах классной комнаты мгновенно лопнули и превратились в метель из миллионов мелких осколков. Митико Кодама метнулась под парту — и провалилась в темноту.

Позже, среди пострадавших от ядерного удара, Митико Кодама (Michiko Kodama) заметила девочку: половина её лица и тела была обожжена. Она стояла молча, с мольбой в глазах. Люди проходили мимо — никто не мог ей ничем помочь. Потом Митико Кодама еще один раз оглянулась на неё: «Она уже упала и лежала на земле, — вспоминает Митико Кодама сегодня. — Я думаю, что она там так и умерла». Прошло восемьдесят лет. Воспоминание Митико Кодамы — не просто рассказ о прошлом. Это предупреждение, обращённое к тем, кто живёт сегодня. Первая в истории атомная бомба, сброшенная на город, уничтожила почти десять квадратных километров Хиросимы. По разным оценкам, погибло около 135 тысяч человек. И всё это — только одна бомба средней мощности.

Инвестиции в ядерный арсенал

Сегодня её история воспринимается уже не только как память, но и как сигнал тревоги. По мнению экспертов, новая гонка ядерных вооружений уже началась — и её последствия могут оказаться не менее катастрофичными. Переговоры по ядерному разоружению в Женеве зашли в тупик, а военные бюджеты стремительно растут. Всё меньше стран готовы отказываться от ядерного оружия — напротив, всё больше государств инвестируют в его модернизацию все больше средств. За последние пять лет мировые расходы на ядерные арсеналы резко увеличились. И хотя об этом почти не говорят, с 1945 года человечество не раз оказывалось в опасной близости от ядерной войны.

Процесс разоружения застопорился, миллиарды снова инвестируются в наращивание атомных арсеналов. SWI swissinfo.ch

«Риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем когда-либо в ближайшем прошлом», — говорит Мелисса Парк (Melissa Parke), исполнительный директор ICAN, женевской неправительственной организации, недавно получившей Нобелевскую премию мира за продвижение идеалов Договора о запрещении ядерного оружия. Её тревогу разделяют многие эксперты. В январе этого года «Бюллетень учёных-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists) перевёл стрелки Часов Судного дня ещё на одну секунду вперёд — на этих часах до полуночи остаются 89 секунд.

Одним из ключевых факторов, повлиявших на это решение, стала агрессивная война России против Украины. Авторы отчёта предупреждают: опасность заключается не только в угрозах и риторике, но и в возможности непреднамеренной ядрной эскалации из-за элементарного просчёта, случайности или технического сбоя. А ведь это символическое решение было принято ещё до того, как в мае 2025 года вновь обострились отношения между Индией и Пакистаном, а в июне Израиль и США нанесли удары по Ирану, который продолжает развивать свой ядерный потенциал, настаивая на том, что он предназначен для мирных целей, таких как энергоснабжение, а не для производства ядерного оружия.

Современное ядерное оружие стало намного меньше по размерам, но точнее и мощнее, чем образцы атомных вооружений, использовавшиеся во время Второй мировой войны. Таким образом, случись ядерная война, ее разрушительные последствия будут ощутимы далеко за пределами Украины.

Элоиз Файет (Héloïse Fayet), руководитель программы по сдерживанию и нераспространению ядерного оружия во Французском институте международных отношений (Institut français des relations internationales, IFRI), говорит, что её особенно тревожит возвращение ядерного оружия в арсенал государственной политикия: «Мы наблюдаем разрушение всей системы международных норм и правил — особенно в ядерной сфере. Это резко повышает риск недопонимания и катастрофических ошибок».

Новая ядерная гонка

В последние годы расходы на ядерное оружие стремительно увеличиваются. С 2019 года все девять ядерных держав — США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея — начали ежегодно вкладывать в свои арсеналы куда больше средств, чем в прошлом. Больше всех тратят США, за ними идут Россия и Китай. Но особенно заметен рост китайского потенциала: если в начале 2000-х годов страна располагала примерно 200 боеголовками, то, по оценке Министерства обороны США, к прошлому году их стало около 600. К 2030 году это число может превысить 1000. Но даже в этом случае китайский арсенал останется в десять раз меньше запасов США и России.

Хотя Пекин официально придерживается политики «не применять первым», западные аналитики сомневаются, сохранится ли эта позиция в условиях серьёзного конфликта. «Увеличивающийся интерес к ядерному оружию старых «ядерных держав» подаёт явный сигнал тем странам, которые им пока не обладают: и вам пора присмотреться к ЯО», — говорит Элоиз Файет (Héloïse Fayet), руководительница программы по сдерживанию и нераспространению ядерного оружия во Французском институте международных отношений (IFRI). По её словам, всё больше стран — включая Южную Корею, Японию, Украину, Турцию и Саудовскую Аравию — начинают рассматривать ядерное оружие как легитимный инструмент внешней политики.

Модернизация ядерных арсеналов несёт в себе новые угрозы. Многие ядерные державы работают над гиперзвуковыми ракетами и системами наведения на базе искусственного интеллекта. Мелисса Парк (Melissa Parke), исполнительная директор ICAN, особенно обеспокоена тем, что ИИ всё глубже внедряется в системы ядерного командования и управления. Это, по её мнению, делает их ещё более уязвимыми для кибератак. Современные боеголовки компактнее, но куда разрушительнее тех, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Так, американский испытательный взрыв на атолле Бикини в 1954 году был в тысячу раз мощнее Хиросимы — 15 мегатонн против 15 килотонн. Если умножить такую силу на 12 000 боеголовок, находящихся сегодня в распоряжении ядерных государств, то становится ясно, насколько масштабным может быть возможное разрушение. «Эти самые 12 000 боеголовок способны дважды уничтожить Землю», — говорит Митико Кодама, пережившая бомбардировку Хиросимы.

От Женевы до Нью-Йорка: кризис ядерной дипломатии

Архитектура ядерного сдерживания, кропотливо выстраивавшаяся после Хиросимы, сегодня переживает системный кризис. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), принятый в 1960-х годах, теряет доверие его участников. Последняя конференция по его пересмотру, состоявшаяся в 2022 году, завершилась без какого-либо консенсусного решения. Итоги следующего раунда переговоров, запланированного на 2026 год, оцениваются как мрачные.

Эти конференции, проводимые каждые пять лет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, должны были обеспечивать реализацию трёх ключевых положений ДНЯО: нераспространение, разоружение и мирное использование ядерной энергии. «Однако сейчас мы наблюдаем практически полный крах ранее созданной системы контроля над вооружениями и новую гонку ядерных вооружений, — говорит Мелисса Парк. — Ситуация крайне тревожная. Сегодня мировые лидеры обязаны сесть за стол переговоров, чтобы снизить уровень недоверия и начать всерьёз обсуждать вопрос ядерного разоружения».

Женева, где проходят мероприятия, посвящённые 80-летию ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, пока сохраняет за собой символический и практический статус дипломатического центра процесса ядерного регулирования. Репутация Швейцарии как нейтральной страны и наличие в городе ключевых учреждений системы ООН, включая Институт ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIRВнешняя ссылка), делают Женеву логичной площадкой для неформальных и официальных переговоров. Да и общество Швейцарии всегда было настроено в антиядерном ключе: катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году вызвала в стране мощную волну общественных протестов, изменивших вектор национальной энергетической политики. После этой аварии Женева стала одним из ведущих мировых центров процесса международной координации вопросов ядерной безопасности и ликвидации последствий техногенных катастроф.

Город также принимает сессии Конференции ООН по разоружению — ключевого многостороннего форума, который собирается трижды в год. Однако за последние десятилетия конференция не смогла согласовать ни одного нового договора. Последним крупным достижением остаётся Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), подписанный в 1996 году, но до сих пор не вступивший в силу из-за отсутствия готовности ряда ключевых государств ратифицировать его. США, Китай и Индия по-прежнему его не ратифицировали, а Россия в 2023 году, то есть уже после нападения на Украину, официально отозвала свою подпись.

Недавно Россия провела вблизи Украины учения с задействованием нестратегического ядерного оружия, одновременно переговоры по ядерному разоружению в Женеве зашли в окончательный тупик. Способная ли современная дипломатия эффективно противодействовать новой ядерной угрозе?

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), вступивший в силу в 2021 году, остаётся вне рамок актуальной внешней политики всех девяти ядерных держав. Нейтральная Швейцария также отказалась его подписать. В марте 2024 года Федеральный совет (правительство Швейцарии) подтвердил, однако, что, по его мнению, участие в ДНЯО, который включает все официальные ядерные державы, остаётся наилучшей платформой для защиты национальных интересов и продвижения глобального ядерного сдерживания.

Прошлое забывается, угроза становится ближе

Мир не раз оказывался на грани ядерной катастрофы — гораздо чаще, чем принято думать. От Карибского кризиса 1962 года до ложных срабатываний систем раннего предупреждения— часто человечество спасала, по выражению М. Парк, лишь «чистая, глупая удача». Сегодня две крупнейшие ядерные державы — США и Россия — по-прежнему контролируют Внешняя ссылкаоколо 90% всех ядерных боеголовок в мире. По оценке Федерации американских учёных (FAS) у России около 5 880 ядерных боеголовок, из которых примерно 1 670 находятся в развёрнутом состоянии, а остальные — в резерве или ожидают демонтажа. У США арсенал составляет около 5 240 боеголовок, включая примерно 1 740 развёрнутых. Остальные хранятся в стратегических резервах или выведены из эксплуатации.

Несмотря на качественное снижение нынешнего уровня ядерной угрозы по сравнению с пиком холодной войны, эти цифры подчёркивают сохраняющийся масштаб потенциала взаимного уничтожения. Наиболее опасные конфликты нашего времени связаны с участием ядерных держав либо происходят вокруг стран, стоящих на пороге создания таких вооружений. «Мы наблюдаем серьёзные геополитические столкновения, сопровождаемые ядерными угрозами и всё более агрессивной риторикой — даже со стороны лидеров самого высокого уровня», — говорит Мелисса Парк. По её словам, ядерное оружие всё чаще используется как инструмент давления: «Государства, обладающие им, действуют так, как будто они не несут за него никакой ответственности — они запугивают им, демонстрируя полную безнаказанность».

Особую тревогу вызывает поведение РоссииВнешняя ссылка, которая с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году не раз прибегала к риторике ядерного устрашения. Высокопоставленные представители Кремля неоднократно намекали на возможность применения ядерного оружия в случае угрозы «существованию государства», в том числе в ответ на поддержку Украины со стороны Запада. Эти высказывания нарушают табу, сложившееся после окончания холодной войны, и, по мнению многих наблюдателей, снижают порог потенциального применения ядерных вооружений в конфликтах будущего. Недавние удары США и Израиля по Ирану, считает Мелисса Парк, лишь подчёркивают двойные стандарты в мировой ядерной политике.

Тем не менее она выражает осторожный оптимизм: Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), вступивший в силу в 2021 году, постепенно набирает международную поддержку. Его уже подписали или ратифицировали почти 100 государств. Ожидается, что к ним в ближайшее время присоединятся и новые страны, включая Кыргызстан. Для Митико Кодамы, пережившей атомную бомбардировку Хиросимы, ядерная угроза остаётся не отвлечённой темой, а пугающе реальной проблемой. Она говорит не от имени прошлого, а от лица настоящего — из чувства долга и тревоги по причине того, что мир постепенно забывает ужасы бомбардировки 1945 года.

Её опасения вполне обоснованны. В 2018 году она встречалась с дипломатами пяти ядерных держав, призывая их выполнять обязательства по ДЗЯО. Однако, вернувшись в Женеву в 2024 году — уже на фоне агрессии России против Украины, — она не смогла добиться встречи ни с одним из представителей этих стран. Откликнулись только дипломаты неядерных государств. Особенно тяжело ей смотреть на кадры из Украины, где тела погибших после российских ракетных атак детей складывают в чёрные пластиковые мешки. «В Хиросиме даже и пакетов никаких не было, — вспоминает она. — Обугленные тела без рук, без ног, неузнаваемые, мужчина это или женщина, грузили на тележки и вывозили как мусор. У них не осталось ничего человеческого — ни имени, ни достоинства».

Митико Кодама также разочарована и позицией Японии. Несмотря на то, что её страна — единственная в мире, подвергшаяся ядерной атаке, — Токио так и не подписал ДНЯО. Год вступления договора в силу стал для неё особенно горьким: именно тогда умер её младший брат, которому во время взрыва было всего пять лет. Он страдал сразу от нескольких форм рака, вызванных радиацией: «Многие так называемые «пострадавшие от ядерного удара» или «хибакуся» (被爆者), всё ещё живы. Ядерное оружие до сих пор с нами. А мы по-прежнему верим в мир без него. И поэтому мы в отчаянии».

Дополнительная информация: Акико Уехара и Игорь Петров.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.