В России арестован сотрудник швейцарской НПО
В Москве арестован предполагаемый шпион из Франции, работавший консультантом в швейцарской гуманитарной неправительственной организации (НПО).
Гражданин Франции, работавший советником в швейцарской неправительственной организации (НПО), был арестован в Москве по обвинению в шпионаже. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил телеканалам TF1 и France2 6 июня 2024 года, что арестованный является гражданином Франции и работает в швейцарской неправительственной организации.
Швейцарский некоммерческий «Центр гуманитарного диалога» (Centre for Humanitarian Dialogue), расположенный в Женеве, также подтвердил информацию об аресте французского гражданина, который работал на эту структуру в качестве советника по России и Евразии. Представители организации пытаются выяснить подробности и добиться его освобождения, со своей стороны 6 июня 2024 года Следственный комитет России заявил, что данный человек пытался получить информацию о Вооруженных Силах и военных технологиях России.
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Француз посещал Москву несколько раз и встречался с российскими гражданами. Решение о заключении его под стражу примет суд. Следственный комитет также опубликовал видеозапись его задержания, которая показывает, что он находился в одном из московских кафе. Подробности дела не раскрываются. Отношения между Москвой и Францией стали гораздо более напряженными после заявления президента Франции о возможной отправке военных инструкторов в Украину.
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Арест иностранцев часто используется властями России в качестве инструмента оказания давления на другие страны. Задержанные играют роль заложников, которых можно использовать в качестве разменной монеты для возможных обменов задержанными и заключенными.
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