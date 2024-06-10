В России арестован сотрудник швейцарской НПО

В Москве арестован предполагаемый шпион из Франции, работавший консультантом в швейцарской неправительственной организации (НПО). Keystone

В Москве арестован предполагаемый шпион из Франции, работавший консультантом в швейцарской гуманитарной неправительственной организации (НПО).

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / Reuters / портал SWI Swissinfo , Keystone-SDA/Reuters Доступно на 1 другом языке English en Alleged French spy tied to Swiss NGO arrested in Russia Оригинал Читать далее Alleged French spy tied to Swiss NGO arrested in Russia

Гражданин Франции, работавший советником в швейцарской неправительственной организации (НПО), был арестован в Москве по обвинению в шпионаже. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил телеканалам TF1 и France2 6 июня 2024 года, что арестованный является гражданином Франции и работает в швейцарской неправительственной организации.

Швейцарский некоммерческий «Центр гуманитарного диалога» (Centre for Humanitarian Dialogue), расположенный в Женеве, также подтвердил информацию об аресте французского гражданина, который работал на эту структуру в качестве советника по России и Евразии. Представители организации пытаются выяснить подробности и добиться его освобождения, со своей стороны 6 июня 2024 года Следственный комитет России заявил, что данный человек пытался получить информацию о Вооруженных Силах и военных технологиях России.

Показать больше

Показать больше Эммануэль Макрон в Швейцарии: «Поддержка Украины необходима» Этот контент был опубликован на Президент Франции находится в Швейцарии с официальным государственным визитом. По его словам, он уважает традиции швейцарского нейтралитета. Читать далее Эммануэль Макрон в Швейцарии: «Поддержка Украины необходима»

Француз посещал Москву несколько раз и встречался с российскими гражданами. Решение о заключении его под стражу примет суд. Следственный комитет также опубликовал видеозапись его задержания, которая показывает, что он находился в одном из московских кафе. Подробности дела не раскрываются. Отношения между Москвой и Францией стали гораздо более напряженными после заявления президента Франции о возможной отправке военных инструкторов в Украину.

Показать больше

Показать больше Владимир Зеленский: Макрон посетит саммит по Украине в Швейцарии Этот контент был опубликован на Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в конференции по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток. Читать далее Владимир Зеленский: Макрон посетит саммит по Украине в Швейцарии

Арест иностранцев часто используется властями России в качестве инструмента оказания давления на другие страны. Задержанные играют роль заложников, которых можно использовать в качестве разменной монеты для возможных обменов задержанными и заключенными.

Показать больше

Показать больше Подписаться на рассылку бюллетеня новостей Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Читать далее Подписаться на рассылку бюллетеня новостей