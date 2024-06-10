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Внешняя политика

В России арестован сотрудник швейцарской НПО

В Москве арестован предполагаемый шпион из Франции, работавший консультантом в швейцарской неправительственной организации (НПО).
В Москве арестован предполагаемый шпион из Франции, работавший консультантом в швейцарской неправительственной организации (НПО). Keystone

В Москве арестован предполагаемый шпион из Франции, работавший консультантом в швейцарской гуманитарной неправительственной организации (НПО).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / Reuters / портал SWI Swissinfo , Keystone-SDA/Reuters

Гражданин Франции, работавший советником в швейцарской неправительственной организации (НПО), был арестован в Москве по обвинению в шпионаже. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил телеканалам TF1 и France2 6 июня 2024 года, что арестованный является гражданином Франции и работает в швейцарской неправительственной организации.

Швейцарский некоммерческий «Центр гуманитарного диалога» (Centre for Humanitarian Dialogue), расположенный в Женеве, также подтвердил информацию об аресте французского гражданина, который работал на эту структуру в качестве советника по России и Евразии. Представители организации пытаются выяснить подробности и добиться его освобождения, со своей стороны 6 июня 2024 года Следственный комитет России заявил, что данный человек пытался получить информацию о Вооруженных Силах и военных технологиях России.

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR