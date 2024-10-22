Денис Шмыгаль: нет сомнений, что Швейцария поддерживает Украину

Денис Шмыгаль: нет сомнений, что Швейцария поддерживает Украину. По его словам, «неудовольствие, высказанное в адрес Швейцарии по поводу её «поддержки» китайско-бразильского мирного плана, было вызвано «недопониманием». Keystone-SDA

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сказанным в интервью газете NZZ, неудовольствие, высказанное Киевом в адрес Швейцарии по поводу её якобы «поддержки» китайско-бразильского мирного плана, было вызвано «недопониманием». Как указал украинский премьер-министр, что не сомневается в том, что Швейцария поддерживает Украину на пути к миру.

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Как указал Денис Шмыгаль (укр. Денис Анатолійович Шмигаль) в интервью газете Neue Zürcher Zeitung Внешняя ссылкав понедельник 21 октября 2024 года, в самом деле, швейцарский представитель в качестве наблюдателя присутствовал на мероприятии, организованном Бразилией и Китаем в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, и он, представитель, не согласился с предложенным этими двумя странами планом мирных переговоров.

«Мы прояснили этот вопрос. Это было недоразумение. Не было никаких сомнений в том, что Швейцария поддерживает путь к миру в Украине на основе Устава ООН и международного права, но что при этом в качестве предпосылки следующего мирного саммита необходим компромисс с Бразилией, Китаем и Индией». Украинский премьер-министр также отметил, что Украина благодарна Швейцарии «за организацию конференции на Бюргенштоке и за поддержку „формулы мира“ президента Владимира Зеленского».

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Все эти вопросы Денис Шмыгаль обсудил с Президентом Швейцарии в 2024 году Виолой Амхерд и с министром иностранных дел Иньяцио Кассисом в прошлый четверг 17 октября 2024 года в Лозанне в рамках международной Конференции по разминированию в Украине. В конце сентября, напомним, Украина выразила свое официальное неудовольствие по поводу якобы поддержки Швейцарией мирного плана для прекращения российско-украинской войны, представленного Китаем и Бразилией.

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«Все такого рода инициативы, не содержащие четкой отсылки к Уставу ООН и не гарантирующие полного восстановления территориальной целостности Украины, неприемлемы», — указало тогда Министерство иностранных дел в Киеве в своем комментарии. Как сообщил тогда же представитель Федерального департамента / министерства иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA) информационному агентству Keystone-SDA, Швейцария поддерживает инициативу Китая и Бразилии, поскольку она призывает к прекращению огня и к политическому решению конфликта. Эти слова и стали причиной неудовольствие, высказанное Киевом в адрес Швейцарии.

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Как заявил далее украинский премьер, «цель … состоит в том, чтобы заставить Россию начать обсуждать, как можно было бы закончить эту войну. Тут есть важное различие: Россия — агрессор и она может прекратить войну в любой момент. Но цель состоит в том, чтобы действительно закончить войну. Мы, жертвы агрессии, представляем свою формулу мира нашим партнерам, чтобы оказать давление на Россию на всех уровнях: военном, экономическом и дипломатическом. Потому что в настоящее время Россия не заинтересована в переговорах и в прекращении войны дипломатическими средствами. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Вот почему нам нужна эта экосистема государств, поддерживающих «формулу мира».