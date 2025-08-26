Женщины Хельсинкской группы: их борьба и наследие

Спустя пятьдесят лет после подписания Хельсинкских соглашений настало время рассказать о женщинах, для которых этот дипломатический документ стал их осознанным жизненным выбором.

1 минута

Они не ограничились декларированием Хельсинкских принципов — они сражались за их воплощение. Их дело не пропало и придало силы тем, кто пришёл после них.

Смеешь выйти на площадь, в тот назначенный час?!

Показать больше

Показать больше Швейцарская дипломатия Швейцария и Хельсинкские принципы: диалог поверх барьеров Этот контент был опубликован на Полвека «Хельсинкским принципам»: как они возникли, каковы их уроки и какую роль сыграла Швейцария? Читать далее Швейцария и Хельсинкские принципы: диалог поверх барьеров