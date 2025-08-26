The Swiss voice in the world since 1935
Внешняя политика

Женщины Хельсинкской группы: их борьба и наследие

Спустя пятьдесят лет после подписания Хельсинкских соглашений настало время рассказать о женщинах, для которых этот дипломатический документ стал их осознанным жизненным выбором.

Я освещаю международные отношения с акцентом на Швейцарию, провожу журналистские расследования и беру глубоко личные интервью на сложные темы.

Я работаю с мультимедийным контентом. Готовлю видеоролики и фотографии для разных онлайн-каналов SWI swissinfo.ch и работаю в качестве фоторедактора.

Они не ограничились декларированием Хельсинкских принципов — они сражались за их воплощение. Их дело не пропало и придало силы тем, кто пришёл после них.

Смеешь выйти на площадь, в тот назначенный час?!

Президент США Джеральд Форд (слева) и Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев (в центре) на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки, 1975 год. Lehtikuva

Швейцарская дипломатия

Швейцария и Хельсинкские принципы: диалог поверх барьеров

Этот контент был опубликован на Полвека «Хельсинкским принципам»: как они возникли, каковы их уроки и какую роль сыграла Швейцария?

Читать далее Швейцария и Хельсинкские принципы: диалог поверх барьеров

